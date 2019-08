Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019)Leclerc ha ottenuto il miglior tempo delle qualifiche valevoli per il Gran Premio deled ha conquistato la terzasua carriera in Formula 1. Una prestazione fantastica a coronamento di un avvio di weekend magnifico in cui ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più rispetto al compagno di squadra Sebastian Vettel (2° a 0″7) e ai rivaliMercedes eRed Bull. Di seguito ildeldecisivo delle qualifiche di Spa-Francorchamps in cui la Ferrari ha messo al sicuro la prima fila in griglia di partenza.LECLERC GP: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

SkySportF1 : ?? Il video dell'incidente di @LewisHamilton #SkyMotori #BelgianGP #F1 #Formula1 - OA_Sport : VIDEO F1, GP Belgio 2019: il momento della pole position a Spa di un fantastico Charles Leclerc - hopelsswander : RT @francescosegato: Carlo Vanzini arriva al circuito di Spa-Francorchamps, pronto a commentare le qualifiche del Gran Premio del Belgio.… -