Lo Spazio uccide i tumori | le cellule cancerogene in assenza di gravità muoiono

Cancro - l’assenza di gravità uccide i tumori : dallo Spazio speranze per una cura : Due scienziati australiani hanno osservato che le cellule tumorali di quattro forme aggressive di Cancro vengono uccise dalla microgravità. In un esperimento l'80-90 percento delle cellule malate è stato eliminato dopo un'esposizione di 24 ore. Il prossimo anno invieranno campioni sulla Stazione Spaziale Internazionale per confermare i risultati. Si tratterà del primo esperimento australiano sulla ISS.Continua a leggere