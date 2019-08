Trovati due ordigni della seconda guerra mondiale negli scavi di pompieri | si dovrà

Ispezionano una discarica - due operai Trovati morti dai pompieri : I corpi di due lavoratori sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco in un pozzo profondo circa 30 metri. Stavano...

Due cittadini nigeriani Trovati con 4 - 3 kg marijuana nello zaino : arrestati : Roma – Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato due cittadini nigeriani di 28 e 32 anni, con precedenti, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno controllato i due cittadini stranieri, notati aggirarsi con fare sospetto nei pressi della Stazione Roma Tiburtina e poi incamminarsi ...

Fermati per controllo vengono Trovati con droga - soldi e coltelli : due arresti : Roma – trovati in piena notte in giro a piedi nei pressi della stazione Termini con un borsello pieno di droga, denaro contante e due coltelli. Due giovani di Anzio, lei 21enne con precedenti e lui 20enne, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con le accuse di porto abusivo di arma bianca e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in via Amendola, i Carabinieri ...

Milano - due cadaveri riTrovati a Baggio - sospetto omicidio suicidio : Il cadavere di un uomo impiccato su un balcone, al primo piano di una palazzina. Dentro l’appartamento, il corpo di un altro uomo in una pozza di sangue. Li ha trovati domenica mattina la polizia, intervenendo dopo una segnalazione in via Valle Anzasca 11, a Milano, nel quartiere di Baggio. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Gli agenti hanno, infatti, trovato un coltello in una fioriera all’interno ...

Abruzzo - riTrovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare. Il padre ha rischiato la vita per cercare di salvarli. : Sono stati trovati morti i due ragazzini cinesi di 11 e 14 anni dispersi mare in località Postilli a Ortona a pochi passi dallo stabilimento Punto Verde, in provincia di Chieti. I corpi...

40 delfini morti in Toscana - Trovati altri due corpi. Primi risultati delle autopsie : Dall'inizio dell'anno in Toscana sono state recuperate quaranta carcasse di delfini morti, nella maggior parte dei casi tursiopi. Gli ultimi due corpi sono stati avvistati al largo di Viareggio nel fine settimana. La causa della moria sembra essere un'epidemia di Morbillivirus dei cetacei, come dimostrano i risultati delle prime quattro autopsie condotte su animali spiaggiati a giugno e luglio.Continua a leggere

Trovati in un fiume i corpi senza vita di due 18enni : “Erano in fuga dopo aver commesso tre omicidi” : Sono stati riTrovati riversi in un fiume i corpi senza vita di due teenager ricercati dallo scorso luglio e sospettati di essere gli autori di tre omicidi. Succede in Canada, nella British Columbia: dopo settimane di ricerche, la polizia ha ritrovato sulle rive del Nelson River i cadaveri di Kam McLeod, 19 anni, e Bryer Schmegelski, 18. Sarà l’autopsia a ufficializzare la loro identità ma gli inquirenti non hanno dubbi: sarebbero proprio i ...

I due fuggitivi canadesi non sono ancora stati Trovati : Uno dei casi di cronaca più seguiti della storia canadese recente non si è concluso: ora si pensa che siano nei boschi inospitali di un'area molto isolata

Duplice omicidio in aperta campagna : due cadaveri Trovati all'interno di un'auto : A Corigliano Rossano (Cosenza). Le vittime sono Pietro Greco, 39enne di Castrovillari, sottoposto a regime di sorveglianza...

