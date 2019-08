Cinque Terre inquinate | divieto di balneazione a Manarola

Evasione - Gdf : “Due casa vacanza su tre affittate in modo irregolare. Nelle Cinque Terre l’80% dichiara meno stanze e meno posti letto” : Due case vacanza su tre affittate in modo irregolare. Operatori che dichiarano meno camere e meno posti letto di quelli che hanno effettivamente. Bed & breakfast totalmente abusivi perché privi dell’autorizzazione di inizio attività. Sono i risultati dei controlli fatti dalla Guardia di Finanza negli ultimi due mesi in località balneari, in montagna e Nelle città d’arte. I sopralluoghi sono stati in tutto 27.121 da giugno a oggi, +22% ...