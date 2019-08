Cremona | il corso di laurea in Restauro degli strumenti musicali è “unico in Italia” | ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Un solo iscritto. Una sola matricola per undiunico in Italia. Siamo ae l’indirizzo di studi in questione è in Conservazione e, un pernell’ambito deldiin Conservazione dei Beni Culturali del dipartimento di Musicologia dell’Università di Pavia. Il bando di iscrizione scade a inizio settembre e quindi ilquasi certamente non prenderà avvio. Unche il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, a febbraio in città per un convegno sulla liuteria, aveva elogiato per la sua eccellenza e unicità. Unico, appunto, come unica è la persona per ora iscritta al test di ammissione che si articolerà in tre diverse prove, pratiche e teoriche, in programma il 4 e 5 settembre. Per segnarsi alla selezione, comunque, c’è ancora qualche giorno: il termine ultimo è il 2 ...

cremaonline : ?? AGGIORNAMENTO Cremona, in corso le elezioni del presidente della Provincia. Affluenza definitiva al 59% - cremaonline : #Cremona, in corso le elezioni del presidente della Provincia. Alle 16 affluenza al 47% - Domenic89215160 : I decessi aumentano del 128 per cento rispetto all'anno precedente.. Ieri a Cremona nel corso di un'operazione di c… -