Il buon senso di Giampaolo | «mani in area | sono per il buon senso dell’arbitro»

Roma - il possibile ritorno di De Vito porta il gelo in Campidoglio. Lunedì riunione dei consiglieri. Ferrara : “Confido nel buon senso” : gelo sul Campidoglio. E un problema politico di difficile risoluzione. La sentenza della Cassazione che annulla l’ordinanza di arresto nei confronti di Marcello De Vito ha creato subbuglio a Palazzo Senatorio. Il presidente dell’Assemblea capitolina, sospeso dalla prefettura di Roma dopo l’arresto del 20 marzo scorso nell’ambito di un filone d’inchiesta sullo stadio di Tor di Valle, ha ottenuto una sorta di ...

Radio Marte – Calemme : “Il Real ha comunicato la decisione a James - De Laurentiis spera nel buon senso” : Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte é intervenuto Mirko Calemme corrispondente italiano del quotidiano spagnolo AS. Le sue dichiarazioni : “Ieri il Real ha comunicato a James che non è più sul mercato. Poi, se qualcosa possa cambiare da qui a qualche giorno lo deciderà soltanto il presidente. Florentino Perez è molto arrabbiato per questo pre campionato del Real e quindi risulta ancora più difficile. La ...

Tav - Salvini : il No del M5S "è contro il buonsenso" | "Moscopoli? Non mi occupo di fantasie" : Sulla questione, il segretario della Lega commenta: "Non abbiamo chiesto né preso soldi da nessuno". Ho da fare al Viminale"

Salvini : "No M5S a Tav contro buonsenso" : 13.53 "Che la Tav sia utile per viaggiare più veloce, inquinare e spendere di meno, togliere i Tir dalle autostrade, collegarci al resto d'Europa e del mondo, la Lega lo dice da sempre". Così il vicepremier Salvini. "Chi resta sul no non è contro Salvini o contro il governo: è contro il futuro,contro il buonsenso". Apertura di Conte alla Tav per stoppare il voto anticipato?"Non penso ci sia lo scambio del mercato" e "a me interessano i ...

Movida e malamovida : diritti - regole e buon senso : Movida Movida molesta Ordinanza anti-Movida Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/14/Movida-e-malaMovida-diritti-regole-e-rispetto/ Luoghi: Firenze

Salone auto - Sala : “Nessun ostilità con Torino - ma non possiamo che ascoltarli. Se idea di buon senso - perché no?” : “Tutto da definire, al momento sappiamo che vogliono lasciare Torino e ipotizzano di venire non solo a Milano. Nessun atteggiamento ostile nei confronti di Torino, ma non possiamo che ascoltarli. A oggi non ho parlato con nessuno, vedremo la proposta che ci faranno: se sarà di buon senso, perché no?“. Lo ha dettp il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’assemblea Abi, parlando dell’annunciato addio del Salone ...

Il buonsenso del professor Ancelotti : Mi ha convinto. Non ne posso più. E viene o non viene James? e Wanda, e Mauri? basta non ne posso già più. Siamo partiti in anticipo e adesso ogni giorno è capodanno. Ogni ora una castagnola di tric trac. E basta, il cuore non è uno zingaro. Mi ha convinto il mister Ancelotti. Sia ringraziato il (quel) Signore che ce l’ha portato. Approfittatene, perché non durerà in eterno, come tutti noi. E sta seminando saggezza e buonsenso. Assolvendo anche ...