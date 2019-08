Tiziano Ferro pubblica il primo selfie sui social con il marito Victor

“Non posso chiedere di meglio”. Tiziano Ferro - il primo scatto col marito manda in tilt i social : Se c’è un artista che mette tutti d’accordo in Italia quello è senza ombra di dubbio Tiziano Ferro. Cantante incredibile, uomo strepitoso, un successo non semplicemente internazionale ma senza mezzi termini mondiale. Il segreto è forse proprio aver cercato di mantenere la sua vita privata lontana dalla scena, dalla ribalta, dal gossip a tutti i costi. Una prova di tutto questo è stato il matrimonio, svolto in modalità a dir poco segrete. Nessuno ...

Tiziano Ferro - primo selfie con il marito Victor Allen dopo il matrimonio : Ora che le nozze sono state celebrate ed è stata svelata al mondo intero l’identità dell’uomo che sta al fianco di Tiziano Ferro finalmente il cantante si sente libero di condividere con i follower qualche scatto in più riguardo la sua vita privata. Su Instagram infatti la star pubblica una foto scattata agli Universal Studios di Hollywood in compagnia di un paio di amici e di suo marito, Victor Allen. Si tratta del primo selfie ...

Tiziano Ferro - su Instagram il primo selfie con il marito : Un selfie per raccontare un amore grande: Tiziano Ferro posta su Instagram la prima foto con il marito Victor Allen. Una relazione nata negli studi della Warner Bros e cresciuta lontano dai riflettori, rispettando l’estrema riservatezza che ha sempre caratterizzato la vita del cantante. Poi il 13 luglio, a sorpresa, le nozze, celebrate sulla spiaggia di Sabaudia, poche settimane dopo il matrimonio segreto a Los Angeles. Tiziano, come nel ...

Primo selfie social con il marito per Tiziano Ferro : Una giornata di divertimento agli Studi Universal di Los Angeles è stata l'occasione del Primo selfie di Tiziano Ferro con il marito Victor Allen. Tiziano Ferro è uno di quegli artisti che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, con ottimi risultati. Del suo matrimonio si è saputo solo poche ore dopo che l'evento era stato celebrato in una splendida villa di Sabaudia e prima di allora del suo ...

Tiziano Ferro pazzo d'amore - la prima foto social insieme al marito : Il cantante e il produttore Victor Allen si sono uniti civilmente a luglio a Sabaudia dopo tre anni d'amore

Ultimo canta Tiziano Ferro che lo condivide alla ricerca disperata di amicizie : “Un onore ricevere questo omaggio” : Ultimo canta Tiziano Ferro, il brano scelto dal cantautore romano è Ti Scatterò Una Foto per omaggiare l'artista di Latina. Tiziano Ferro apprende dell'omaggio e lo condivide tra le sue storie su Instagram scrivendo: "Davvero un onore ricevere questo omaggio da un esponente così importante della nuova generazione di cantautori". Un tantino esagerato considerando che stiamo parlando di un commento di Tiziano Ferro, un cantautore con quasi 20 ...

Tiziano Ferro canta Love di Musiq Soulchild per una settimana piena d’amore (video) : Tiziano Ferro canta Love di Musiq Soulchild su Instagram per augurare ai fan una settimana piena d'amore. L'artista di Latina si è sposato con Victor Allen e ha festeggiato la sua unione con una doppia cerimonia, prima in America e poi in Italia, a Sabaudia (Latina). Dal momento del "sì", Tiziano Ferro non esita di mostrare la sua serenità, la sua felicità e la sua positività sui social. Prima il mazzo di rosse in casa, ora un video karaoke ...

Gossip - Mattia Briga bacia Jas : Emma Marrone a Los Angeles con Tiziano Ferro e Paradiso : Sono due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi ad aver catturato l'attenzione del Gossip con gli incontri che hanno fatto in quest'inizio di agosto: Emma Marrone, ad esempio, si è mostrata su Instagram in compagnia di Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso, e c'è già chi sogna una collaborazione. Mattia Briga, ex allievo della "Brown", è stato paparazzato al mare mentre baciava Jas, una delle due ragazze con le quali ha duettato nel singolo ...

Emma Marrone - Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso a Los Angeles/ 'Nuova band o...' : Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso a Los Angeles: Collaborazione o solo rimpatriata tra amici negli Usa? Ecco le novità

Emma Marrone - Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso : cosa fanno insieme? : Emma Marrone con Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso a Los Angeles: “C’è una nuova band in città” Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso tutti insieme appassionatamente. I tre big della musica italiana si sono riuniti a Los Angeles, dove Ferro vive da qualche anno e dove Emma si trova per motivi di lavoro. Tommaso […] L'articolo Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso: cosa fanno insieme? proviene da Gossip e ...

Emma - Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso : il trio a Los Angeles - : Alessandro Pagliuca Una parata di stelle come al solito a Los Angeles: stavolta conta la presenza di tre italiani: Emma, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso Los Angeles, città degli angeli e dei cantanti. E' qui che tanti artisti vengono a trovare l'ispirazione oppure a incidere canzoni e album, come Emma Marrone, arrivata da pochi giorni. Tommaso Paradiso, invece, ha scelto LA come tappa del suo viaggio in California, insieme alla ...

Emma - Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso : il trio delle meraviglie a Los Angeles : I tre si sono ritrovati in California. Chi in vacanza, chi per lavoro, si sono regalati una serata a tutto divertimento

Tiziano Ferro in versione Simpson nella foto di nozze : il dettaglio che spiazza : Tiziano Ferro e il marito Victor diventano due Simpson nella foto del matrimonio Tiziano Ferro, come ormai ben sappiamo, ha sposato il suo compagno americano Victor Allen. I due, dopo una prima cerimonia negli USA, hanno festeggiato il loro matrimonio anche qui in Italia in una villa sul litorale romano di Sabaudia. Il cantante aveva […] L'articolo Tiziano Ferro in versione Simpson nella foto di nozze: il dettaglio che spiazza proviene da ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Tiziano Ferro a Bari : prezzi e date del tour 2020 : Parte anche nei punti vendita la presale dei Biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Bari in programma per il 3 luglio 2020. Dopo la prevendita in anteprima per i clienti di Intesa SanPaolo, i Biglietti sono disponibili anche online su TicketOne e TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati dei due circuiti dislocati lungo la penisola. Anche per Bari sarà possibile acquistare Biglietti nel settore del prato gold, al prezzo di ...