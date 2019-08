Sono in arrivo le ultime nuove funzioni nella MIUI 10 | in vista dell’arrivo della MIUI 11

Watch Dogs Legion - Grid e Darksiders Genesis Sono solo alcuni dei giochi in arrivo su Stadia : E' da poco terminata la Stadia Connect, speciale conferenza di Google in cui vengono illustrati tutti i dettagli sulla sua piattaforma basata sul gaming in streaming. Di seguito trovate la lista completa dei giochi annunciati ed i relativi trailer.Watch Dogs Legion - Recluta un esercito e riprenditi la libertà in una Londra post BrexitKine - Unisciti a Euler, Quat e Roo per formare una band in questo puzzle game musicale in 3DLeggi altro...

Ci Sono tre novità in arrivo in App Google - anche per il widget At A Glance : La versione 10.41 beta di App Google nasconde al suo interno alcune nuove funzioni in arrivo, che sono state scovate in seguito a un'analisi delle nuove stringhe di codice aggiunte, e oggi possiamo dare loro uno sguardo.

Space Harrier e Puyo Puyo Sono tra i giochi in arrivo nel catalogo SEGA Ages per Nintendo Switch : Il catalogo di giochi retro SEGA Ages si arricchisce questo mese con due nuovi titoli in arrivo su Nintendo Switch.A partire dal 22 agosto Space Harrier e Puyo Puyo arriveranno sulla console ibrida al prezzo di 6,99 euro ciascuno. I due giochi sono stati modernizzati grazie al porting: Puyo Puyo avrà funzionalità online, mentre Space Harrier può contare su una nuova funzione chiamata Komainu Barrier Attack che consentirà di superare gli ostacoli

Kung-Fu Heroes e Vice : Project Doom Sono i nuovi classici NES in arrivo su Nintendo Switch Online : Come annunciato da Nintendo, l'app Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online aggiungerà al catalogo Kung-Fu Heroes e Vice: Project Doom il prossimo 21 agosto.In Kung-Fu Heroes dei mostri hanno catturato la principessa Min-Min e i 10 tesori, mentre la gente è caduta nella tristezza. Solo i Maestri di Kung-Fu Jacky e Lee possono salvare la principessa e recuperare i tesori! Il loro viaggio li porterà in otto diversi castelli pieni di

Ufficiale l'arrivo di Romelui Lukaku all'inter Sono qui per vincere : L'attesa e' finita: Romelu Lukaku e' ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Contratto fino al 2024 per il 26enne attaccante

The Walking Dead : Season 2 e The Walking Dead : A New Frontier Sono in arrivo su Switch il prossimo mese : I giocatori Nintendo Switch stanno per ricevere tantissimi contenuti di The Walking Dead il mese prossimo. Skybound Games ha annunciato ufficialmente che ben due giochi ambientati nell'universo della celebre serie arriveranno sulla console ibrida. Sia The Walking Dead: Season Two che The Walking Dead: A New Frontier saranno pubblicati su Switch a settembre.Skybound ha recentemente annunciato che questi due giochi di The Walking Dead verranno

Calciomercato Genoa - delirio per l'arrivo di Schone : le prime parole Sono in…italiano : Lasse Schone è atterrato poco fa a Genova con un volo privato. Una folla di tifosi rossoblù ad accogliere il centrocampista danese proveniente dall'Ajax. Tanti cori per Schone che ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi in italiano: "Ciao, sono molto contento di essere qui! Parlo un pochino di italiano…", prima di proseguire in inglese: "Ho scelto il Genoa, sono felice e entusiasta. Non vedo l'ora di iniziare".

FAR : Lone Sails e il suo meraviglioso mondo post-apocalittico Sono in arrivo su Switch : Nintendo Switch si sta rivelando una sorta di oasi per le produzioni indie dopo anni in cui la grande N non si era mai dimostrata particolarmente attenta a questo particolare segmento del settore. Nel corso di questo mese un'altra piccola perla debutterà sull'apprezzatissima console ibrida.FAR: Lone Sails ci farà vivere un universo post-apocalittico senza zombie, mostri o combattimenti di alcun tipo. Saremo solo noi, il nostro "vascello da

The Bard's Tale Trilogy e Wasteland 30th Anniversary Edition Sono in arrivo su Xbox Game Pass : Con The Bard's Tale IV: Director's Cut e Wasteland 3 all'orizzonte, è un momento fantastico per i fan dei giochi di ruolo su Xbox Game Pass tornare a dove tutto è iniziato con The Bard's Tale Trilogy in arrivo il 13 agosto e l'originale gioco di ruolo post-apocalittico - Wasteland 30th Anniversary Edition - in arrivo entro la fine dell'anno.Il classico del 1985 The Bard's Tale, insieme ai suoi due sequel, ha rivoluzionato e contribuito a

"Sono il padre di tua figlia - arrivo a casa tua" : arrestato lo stalker di Giorgia Meloni : L'uomo è ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori nei confronti della leader di Fratelli d'Italia. Le indagini dopo...

Previsioni meteo 26 luglio - il caldo record resiste sull'Italia ma Sono in arrivo i temporali : Che tempo farà oggi? Secondo le Previsioni meteo di venerdì 26 luglio continua la fase di caldo afoso degli ultimi giorni soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord, dove non mancherà la pioggia durante le ore notturne. Temperature in lggero calo al Sud. Ma nel weekend sono in arrivo forti temporali e grandinate.

"Sono incinta - di nuovo". Cicogna in arrivo per la bellissima attrice : Una delle donne più belle e conturbanti del mondo è di nuovo incinta: parliamo della meravigliosa e dolcissima Anne Hathaway. L'attrice de "Il diavolo veste Prada" ha voluto dare la notizia attraverso i social network, postando su Instagram una foto in cui si vede chiaramente il segnale identificativo della gravidanza. Nella didascalia di accompagnamento alla foto Anne Hathaway completa l'operazione divulgativa precisando: "Non è per un film…

JENNIFER LOPEZ COMPIE 50 ANNI/ Matrimonio in arrivo con Alex Rodriguez : 'Sono felice' : JENNIFER LOPEZ COMPIE 50 ANNI e annuncia il quarto Matrimonio con Alex Rodriguez. Un compleanno in grande festeggiato con un tour 'It's my party'