Il lead producer di Dragon Age 4 lascia BioWare

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Dopo l'annuncio della partenza deldi Anthem Ben Irving, anche un altro, Fernando Melo, ha annunciato che lascerà. Melo stava lavorando al prossimoAge 4, nome in codice "Morrison". In una serie di tweet, Melo ha affermato che la partenza è stata una sua decisione e che stava cercando "il momento di esplorare un paio di idee per il prossimo capitolo della mia carriera".Melo ha anche mandato un'e-mail ai dipendenti diEdmonton, affermando che Morrison "è ben avviato per diventare l'esperienza definitiva diAge". "Sono incredibilmente orgoglioso e onorato di aver avuto un ruolo in questo progetto. Aspetterò con impazienza l'opportunità di sperimentare il prossimoAge come fan questa volta."Leggi altro...

