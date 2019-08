Serie A | Cancelo | De Rossi | Kean Quanti addii

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 18 agosto 2019) L'Italia e' tornata ad essere una terra attrattiva per i campioni del calcio, piu' competitiva e con alcune squadre in grado di fare concorrenza ai top club. Non e' avvenuta per ora la temuta spoliazione degli ultimi anni (Salah, Alisson, Jorginho e tanti altri), ma alcuni protagonisti dellaA non ci saranno piu'. La partenza piu' illustre e' quella del portoghese Joaoche la Juve ha scambiato col City per avere Danilo e 35 milioni. Una stagione da protagonista e un ricavato di una ventina di milioni per le ricche casse juventine. L'assenza piu' significativa sara' pero' quella di un campione del mondo, Daniele De, che ha lasciato malinconicamente la Roma ma, pur di non 'contaminare' la maglia del suo cuore con quelle di avversarie di mille battaglie, ha fatto una scelta romantica: chiudere la carriera col Boca Junior (ha esordito con un gol) per disputare l'agognato ...

