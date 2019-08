Folla ai funerali di Nadia Toffa a Brescia | don Patriciello | Amata e odiata | ma era

Nadia Toffa - Folla a Brescia per i funerali della conduttrice. FOTO : Nadia Toffa, folla a Brescia per i funerali della conduttrice. FOTO Nella Cattedrale della città lombarda l'ultimo saluto al volto delle Iene, scomparsa a 40 anni a causa di un tumore. A celebrare la messa il parroco simbolo della lotta nella Terra dei Fuochi. Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo del feretro. ...

Maltempo Toscana : Arezzo saluta la vittima del nubifragio - Folla ai funerali : Arezzo saluta la vittima del nubifragio che sabato scorso ha colpito la città: una folla di amici ha gremito la cattedrale di Arezzo per l’ultimo saluto a Carlo Pergentino Tanganelli, il pensionato e dirigente sportivo aretino di 72 anni morto per essere stato travolto dal fango. Il funerale è stato celebrato dall’arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana che lo ha definito “una vittima innocente di un disastro dove non possono ...

Carabiniere ucciso a Roma - Folla ai funerali nella chiesa dove si era sposato : il feretro sorretto dalla moglie : La folla ha accolto il feretro tra gli applausi fuori dalla chiesa di Somma Vesuviana, il suo paese in provincia di Napoli, dove si era sposato poco più di un mese fa. A reggere la bara di Mario Cerciello Rega ci sono i suoi colleghi carabinieri. Dietro, nascosta dietro gli occhiali da sole, la moglie Rosa Maria Esilia. che per la celebrazione ha scelto lo stesso passo del Vangelo del loro matrimonio. Si tratta dei versetti del Vangelo di Matteo ...

