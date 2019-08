Senato | il voto in Aula per decidere le sorti di Conte Pd e M5s salvo sorprese hanno i

Senato - capigruppo divisi : oggi voto in aula sul calendario della crisi. Pd-Leu attaccano Casellati : Di?Maio su?Fb: non vogliamo sederci al tavolo con Renzi, Salvini ha tradito italiani, faccia dimettere suoi ministri. M5s-Pd-Misto mobilitano 159 Senatori per il possibile voto. La presidente del Senato: in un momento così delicato il rispetto delle regole è l’unico metro da adottare. Il?Pd mobilita i Senatori, domani tutti presenti

Oggi alle 18 il voto in Senato per calendarizzare la sfiducia. Conte in aula il 20 agosto : Non c'è stata l'unanimità in Conferenza dei capigruppo, perché da una parte Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia volevano calendarizzare il voto di sfiducia già il 14 agosto, subito dopo le celebrazioni per il Ponte Morandi, dall'altra, invece, M5S, PD, gruppo Misto e Autonomie indicavano la data del 20 agosto.E così, a maggioranza, è stato deciso che il Premier Conte potrà fare le sue comunicazioni al Senato proprio il 20, mentre domani, ...

Conferenza dei capigruppo divisa - domani al Senato il voto sul calendario : Una netta spaccatura si è registrata in Conferenza dei capigruppo a palazzo Madama. Dopo poco meno di due ore, i presidenti dei vari gruppi non hanno raggiunto l'unanimità sulla data in cui il premier Giuseppe Conte renderà le sue comunicazioni all'Aula. M5s, Pd, Misto e Autonomie hanno indicato la data del 20, approvata a maggioranza, mentre Lega, FI e FdI hanno chiesto che le comunicazioni del premier si ...

Crisi di governo - la diretta – Oggi capigruppo del Senato per il calendario della sfiducia. Casellati : “Senza unanimità - voto in Aula” : E’ il giorno della conferenza dei capigruppo al Senato: la riunione dovrà decidere la tempistica con cui si arriverà al voto della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E dopo un fine settimana di botte e risposte, proposte di governi di scopo (Renzi), rifiuti (Zingaretti), frenate sulle elezioni (M5s e Beppe Grillo) e desideri di corsa al voto (Salvini), l’attesa è tutta ...

Crisi - oggi la “sentenza” della capigruppo del Senato. Ma è scontro su voto subito : In attesa dalla decisione della capigruppo del Senato sulla calendarizzazione della mozione con cui la Lega toglie la fiducia a Giuseppe Conte e al governo (atto che aprira' formalmente la Crisi), si acuisce lo scontro tra favorevoli e contrari al voto immediato. E tutti, dalla Lega ai 5 stelle, da Fratelli d'Italia al Partito democratico, guardano al Colle e sperano. Luigi Di Maio rilancia la raod map proposta dal Movimento 5 stelle: approvare ...

I possibili scenari al Senato in caso di voto di sfiducia : Non è ancora certo se l'Aula del Senato alla fine si esprimerà con un voto su Conte sì o Conte no. Si capirà lunedì pomeriggio, dopo la riunione della Conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Ma, soprattutto, dipenderà dalle decisioni che Giuseppe Conte assumerà. Il premier, infatti, potrebbe anche decidere di salire al Quirinale dopo le comunicazioni che renderà davanti all'Assemblea di palazzo Madama, ...

Riforma voto Senato a 18 anni : ecco l’iter costituzionale : Riforma voto Senato a 18 anni: ecco l’iter costituzionale È una Riforma sicuramente non di poco conto, quella legata all’abbassamento dell’età per poter votare i componenti del Senato. Vediamo allora i caratteri essenziali di questo provvedimento e l’iter costituzionale che occorre seguire in queste circostanze. Se ti interessa saperne di più sulle fonti del diritto italiano e su cosa sono, clicca qui. Riforma voto ...

Partita aperta su tempi della crisi - lunedì capigruppo del Senato. E Meloni avverte Salvini : alleanze prima del voto : Ufficializzata la crisi del governo di Giuseppe Conte, la Partita si sposta adesso sui tempi. Il premier ha scelto la via della parlamentarizzazione, cosa che comporta la riconvocazione a domicilio delle Camere. La Lega, per "velocizzare" la procedura, stamani ha depositato in Senato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Il voto sulle mozioni sulla Tav, ha "suggellato una situazione di forti differenze di vedute" e "le stesse divergenze" ...

Tav - il silenzio di Salvini e Di Maio dopo il voto in Senato. M5s aspetta la mossa della Lega tra ipotesi crisi e malumori : Archiviare il voto e andare avanti vivendo alla giornata. O spaccare tutto e aprire la crisi. Il voto sul Tav in Senato segna un momento di passaggio fondamentale per il governo Lega-M5s. Il Carroccio ha scelto di votare con Pd e Forza Italia in sostegno della grande opera, mentre i 5 stelle sono rimasti soli a ribadire la loro opposizione. Da oggi il Parlamento inizia la pausa estiva, ma la domanda che si fanno tutti nei corridoi è se ...