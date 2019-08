Genova | un anno dal crollo del ponte Morandi | la programmazione speciale in tv

Genova a un anno dal Morandi : vogliamo solo normalità : A quasi 12 mesi dal collasso del viadotto Polcevera, la città resta spezzata a metà fra Ponente e Levante. I sentimenti si contrastano:?dall’ottimismo per i progressi all’irritazione per una viabilità ancora congestionata e la paura di restare isolati. La richiesta? Tornare alla normalità, più o meno

I periti del gip di Genova hanno attribuito il crollo del Ponte Morandi a difetti strutturali e assenza di manutenzione : I tre periti incaricati dalla procura di Genova di esaminare le cause del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, hanno consegnato il loro rapporto ai magistrati. Secondo quanto trapelato ai giornali, i periti hanno attribuito il crollo

Genova - per un selfie 16enne cade da un capanno e resta infilzato sulla cancellata : È in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione all'ospedale San Martino di Genova, un ragazzo di sedici anni vittima di un incidente avvenuto nel quartiere residenziale di Castelletto. Dopo una festa con amici, per scattarsi un selfie il ragazzo si sarebbe arrampicato sul tetto di un capanno.Continua a leggere

‘Ndrangheta - 368 kg di cocaina in veliero dalla Colombia a Genova : così agenti Dea sotto copertura hanno incastrato i narcos calabresi : Avevano fatto arrivare in Liguria 368 chili di cocaina nascosti in un veliero, partito dalla Colombia. E da lì avrebbero voluto trasportarlo fino a Reggio Calabria a bordo di un furgone da panettiere. Era certi di aver quasi chiuso il cerchio, ma non sapevano di essere stati agganciati da agenti sotto copertura della Dea ormai da mesi: avevano trattato con loro la partita di droga che sul mercato avrebbe fruttato 100 milioni di euro. Ma gli ...

Gli Ex-Otago hanno annunciato uno speciale concerto a Genova in programma a febbraio : Il 15 per la precisione The post Gli Ex-Otago hanno annunciato uno speciale concerto a Genova in programma a febbraio appeared first on News Mtv Italia.

Onorato : 'Abbiamo creduto in Genova e numeri ci stanno dando ragione" : Genova, 16 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo deciso di credere nella città, in Toti, in Bucci, anche scegliendo di basare sul porto di Genova la Maria Grazia Onorato, la più grande ro-ro per il traffico merci di tutto il Mediterraneo, e anche in questo caso i numeri ci stanno dando ragione nella scelta di

Onorato : ‘Abbiamo creduto in Genova e numeri ci stanno dando ragione” : Genova, 16 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo deciso di credere nella città, in Toti, in Bucci, anche scegliendo di basare sul porto di Genova la Maria Grazia Onorato, la più grande ro-ro per il traffico merci di tutto il Mediterraneo, e anche in questo caso i numeri ci stanno dando ragione nella scelta di continuare ad investire su Genova”. Lo ha detto Vincenzo Onorato partecipando, nell’ambito di “Liguria ...

Dramma a Genova - si lancia dalla finestra e travolge una nonna con la nipotina di 1 anno : Dramma a Genova, dove una donna di 70 anni si è suicidata lanciandosi dalla finestra di casa in via Delpino, a Castelletto. Precipitando, è però piombata su una nonna che stava passeggiando con la nipotina di 1 anno, che era nel passeggino. Sono state entrambe ricoverate in codice giallo la prima al Galliera e la seconda al Gaslini. Sotto choc anche la mamma della piccola, che ha visto la scena a pochi metri di distanza. La situazione è dunque ...

Genova - dimentica per ore il cane in auto : passanti danno l’allarme - ma l’animale muore : Un brutto episodio si è consumato nelle scorse ore a Genova. Un cane è morto dopo essere rimasto per almeno due ore chiuso in un’auto sotto al sole. È accaduto in corso Mentana, a Carignano. A quanto ricostruito, a lasciare il cane chiuso in auto – pare per una dimenticanza – è stata la sua padrona. La donna, secondo la ricostruzione degli agenti della volante, ha chiuso il cane – un golden retriever di sei anni – nella macchina parcheggiata ...

Genova - Ponte Morandi : il 29 giugno le pile 10 e 11 verranno demolite con l’esplosivo : Venerdì 28 giugno si procederà alla demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova: per tale motivo verrà chiuso il tratto tra il Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest a partire dalle 7. Autostrade per l’Italia precisa sul suo sito che è stata “programmata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e la barriera di Genova ovest, in ...