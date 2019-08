Microcomputer wireless con Intelligenza Artificiale nel cuore di un paziente al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Monitorare gli scompensi cardiaci può migliorare sensibilmente la vita dei pazienti e ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri. In quest’ottica Vectorious ha realizzato V-LAP, il primoper il monitoraggio cardiaco. L’azienda produttrice sta conducendo una sperimentazione clinica internazionale che coinvolge anche l’Italia. Il primo intervento è stato realizzato presso l’Università degli Studi di Firenze, il secondo al Polo di Scienze cardiovascolari e toraciche del Policlinico Gemelli. La sperimentazione, così come l’impiego su larga scala qualora tutti i test fossero positivi, riguarda esclusivamente persone affette da insufficienza cardiaca, una patologia che solo in Italia affligge fra 600 e 750mila pazienti e rappresenta la prima causa di ricovero negli over 65. Il professore Filippo Crea, direttore del Polo di Scienze ...

