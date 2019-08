MotoGP | il ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati? Una suggestione ma anche no…

MotoGP - Ciabatti smentisce le voci di un ritorno di Lorenzo in Ducati : “Solo suggestioni - lavoriamo a un progetto diverso” : “Per ora l’arrivo di Jorge Lorenzo in Pramac è solo una suggestione, non c’è altro. Il rinnovo di Miller? Abbiamo una proposta Ducati per proseguire con le moto ufficiali nel 2020 con lui e Bagnaia, è l’unico progetto su cui siamo impegnati in questo momento, a maggior ragione dopo il podio di Jack domenica a Brno“. Sono queste le parole di Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, che è così intervenuto ...