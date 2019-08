Rapita a Siena e stuprata per giorni a Foligno |Fermato il suo ex compagno albanese

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di lunedì 5 agosto 2019) L'aguzzino è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale, minacce e lesioni. La donna (sequestrata a) si è gettata dall'auto in corsa dell'uomo a Castel Romano: alcuni passanti e addetti alla vigilanza l'hanno soccorsa e salvata.

