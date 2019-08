Intenditore ordina una birra Foster e quello che vede galleggiare è raccapricciante

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Qualcosa di veramente incredibileche è successo a un uomo che stava bevendo unapoco prima acquistata da un supermercato a Londra. L’uomo si chiama Daniel Bailey ed è da tutti gli amici è conosciuto con un bevitore esperto di birre bionde. L’uomo si è recato al supermercato Asda a Numeaton e ha acquistato una bottiglia di. Una volta arrivato a casa ha bevuto la bottiglia e ha iniziato a sentire un retrogusto molto particolare. L’uomo è rimasto disgustato, laera amara. L’uomo, dopo alcuni sorsi, però si è accorso che dentro la bevanda alcolica c’erano circa 50 mosche che galleggiavano perché morte da tempo. L’uomo si è subito recato al supermercato, per chiedere le dovute spiegazioni per quanto accaduto, pretendendo che fossero almeno rimborsati i soldi per l’acquisto della. L’addetto del supermercato ha visto le mosche ...