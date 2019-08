In Val D’Ega una vacanza… stellare! Il primo “Astro-Villaggio” d’Europa | la casa-razzo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Nell’anno destinato a rimanere nella storia per la foto del secolo che ha permesso agli uomini di osservare le sembianze di un buco nero, la Val(BZ) invita gli appassionati della volta celeste e gli aspiranti astrofisici a cominciare l’esplorazione degli universi possibili dal Sistema Solare, grazie a una galattica offerta a tema astrale. Il cuore delle Dolomiti ha infatti da tempo lo sguardo rivolto verso il firmamento, grazie all’avventuroso viaggio nello spazio con partenza da Collepietra, che – insieme a San Valentino in Campo, Cornedo all’Isarco e Cardano – è ilVillaggio Stellare. Nel bel mezzo dei pascoli e dei sentieri del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, grandi e bambini possono sperimentare l’universo come veri astronauti nel nuovo planetario – tra i più moderni al mondo – di San Valentino in Campo. Sotto una cupola di otto metri di diametro, un ...

RosasSteffy : RT @ireflakes: Se mai vi capitasse di andare in Alto Adige vi consiglio di andare a vedere questo laghetto. Si chiama Lago di Carezza e si… - boogieobrien : RT @ireflakes: Se mai vi capitasse di andare in Alto Adige vi consiglio di andare a vedere questo laghetto. Si chiama Lago di Carezza e si… - midsummervnight : RT @ireflakes: Se mai vi capitasse di andare in Alto Adige vi consiglio di andare a vedere questo laghetto. Si chiama Lago di Carezza e si… -