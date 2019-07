Di Marzio | “Icardi ha aperto a questi progetti | bisognerà trovare l’accordo con l’Inter”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Mauro Icardi, secondo Gianluca Dihaalle offerte di Roma e Napoli. Per questo nella trattativa Inter-Dzeko potrebbe rientrare Maurito. “Per Edin Dzeko, Roma e Inter sembramo ancora distanti, anche se il bosniaco rimane la pista più alla portata per la squadra di Conte. I tempi dello scambio Dzeko-Icardi non sarebbero comunque brevissimi, perché c’è da attendere prima la definizione dell’approdo di Lukaku alla Juve e bisognerebbe capire se l’argentino aprirà del tutto alla Roma.” Leggi anche : Radio Kiss Kiss Napoli: “James vuole il Napoli e lavorare con Ancelotti, arriverà dopo ferragosto!…” VIDEO – Un azzurro festeggia il compleanno travestito da Re Leone! Arrivano gli auguri di Mertens Repubblica – Napoli, prossima doppia sfida contro il Barcellona. Ecco quanto incasserà. La cifra Juventus, guai alla porta – Dalla Corea pronta una ...

