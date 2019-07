Mediaset Play su Sky On Demand | ma solo per fibra e satellite

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) Forse ancora non lo sapete: siamo lieti di informarvi cheè stato integrato in Sky On. Attraverso i box Sky o Sky Q, avrete accesso a questi contenuti, potendo vedere, per esempio, il palinsesto degli ultimi 7 giorni di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e delle altre emittenti del Biscione. Come riportato da 'digital-news.it', per potervi accedere dovrete essere abbonati alla pay per view di Murdoch tramite(sono esclusi dall'offerta gli utenti che si servono del digitale terrestre). Sarà possibile avviaredalla sezione 'Intrattenimento', per poi lanciare la relativa applicazione, che risulterà suddivisa in diverse categorie, tra cui programmi TV, Serie e Fiction, Film e Documentari. In questo modo avrete immediata visione di alcuni celebri programmi: Temptation Island, Caduta Libera, All Together Now, Chicago Fire, CSI - Scena del ...

