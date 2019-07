Foggia | tre migranti aggrediti mentre vanno a lavoro | pietre lanciate da auto in corsa È

Foggia - pietre contro i braccianti da un'auto in corsa : Emanuela Carucci Feriti sulla strada statale tra Foggia e Manfedonia tre cittadini africani. Si tratta di un uomo originario del Gambia e di due immigrati senegalesi Tre cittadini africani sono rimasti feriti da alcune pietre lanciate da un'automobile in corsa, sulla strada statale 89, tra Foggia e Manfredonia (nel Foggiano). Ad essere colpito, al bivio per San Marco in Lamis (Comune in provincia di Foggia), un cittadino originario ...

Foggia Calcio - si aggiungono altri due indagati oltre ai nove già individuati [NOMI] : altri due indagati in merito all’inchiesta condotta da Procura e Guardia di Finanza sul Foggia Calcio e riguardante ipotesi di riciclaggio, violazione in materia di reati tributari e false comunicazioni sociali. Ai nove indagati, tra cui i due fratelli ex patron Franco e Fedele Sannella e l’ex presidente Lucio Adolfo Fares, si sono aggiunti anche i fratelli Curci: Massimo, ex vicepresidente della squadra rossonera fino alla ...

Foggia - migranti presi a sassate mentre andavano a lavoro : due feriti alla testa : Dalla vecchia fabbrica di via Manfredonia stavano andando a lavorare nei campi, come ogni mattina, quando sono stati presi a sassate. È successo ad un gruppo di migranti che vivono nella periferia di Foggia: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, come riporta l’Agi, i braccianti erano in bicicletta quando sono stati affiancati da un’automobile con a bordo alcuni ragazzi che hanno iniziato a lanciare delle pietre. Due migranti ...

Foggia. Pietre contro i braccianti. Due migranti feriti : “Ora abbiamo paura di andare al lavoro” : I fatti questa mattina in una ex fabbrica alla periferia della città. Due ragazzi sono rimasti feriti alla testa Dopo l’intervento del 118 e le cure del caso hanno presentato denuncia. Uno degli aggrediti: "Ora ho paura di andare al lavoro".Continua a leggere

Foggia. Lancio di pietre contro i braccianti stranieri. Due migranti feriti alla testa : I fatti questa mattina in una ex fabbrica alla periferia della città. Due ragazzi sono rimasti feriti alla testa Dopo l’intervento del 118 e le cure del caso hanno presentato denuncia. Uno degli aggrediti: "Ora ho paura di andare al lavoro".Continua a leggere

A 61 anni Melanie Griffith sFoggia un bikini strepitoso : Melanie Griffith si sta godendo le vacanze a Ibiza e via Instagram invia cartoline bollenti ai suoi follower. A 61 anni l’attrice americana si può ancora permettere un bikini da far girare la testa agli uomini. Il suo segreto? Un allenamento quotidiano da atleta professionista che le permette di sfoggiare addominali d’acciaio e gambe super toniche. Via social Melanie condivide le sue sessioni in palestra tra attrezzi, pesi ed esercizi a ...

Wanda Nara e Muro Icardi soli in Polinesia : lei sFoggia un bikini troppo stretto che fa impazzire i fan : Wanda Nara ha pubblicato una serie di scatti che lasciano pochissimo spazio all'immaginazione. La bellissima argentina, in vacanza con il marito Mauro Icardi in Polinesia Francese, ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram. La showgirl si è immortalata direttamente dal bagno del suo albergo, s

Foggia - scacco alla mafia di San Severo : 50 arresti - colpiti tre diversi clan : Una vasta operazione antimafia è scattata questa mattina all'alba a Foggia, e in diverse regioni italiane. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, sarebbe stato decapitato un sodalizio criminale appartenente alle famiglie 'La Piccirella, 'Testa' e 'Nardino. Sono in tutto 50 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, tentata estorsione e spaccio di droga. Proprio il traffico di sostanze ...