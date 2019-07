Gli studenti indiani che si sono uccisi dopo un controverso esame

Porte aperte alla Sapienza. Gli studenti : spaventati ma pronti : Roma – ‘Porte aperte’ alla Sapienza di Roma. Da oggi a giovedi’ i cancelli della Citta’ universitaria sono aperti per accogliere migliaia di future matricole che vorranno orientarsi tra una miriade di facolta’ e corsi di laurea. A loro disposizione decine di stand, con docenti e personale addetto, pronti a dare tutte le informazioni necessarie su corsi, procedure d’iscrizione e attivita’ promosse ...

Potenza - l’università adotta il doppio libretto per Gli studenti transgender : Arcigay Basilicata: “Un forte segnale verso una società ancora gravemente affetta da discriminazioni e pregiudizi”

Bussetti - ministro dell’Istruzione : “Basta con i voti più alti aGli studenti del Sud” : Oggi Libero ospita una lunghissima intervista al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. I temi spaziano su tutto l’orizzonte scolastico, dalle prove Invalsi, che hanno decretato l’arretratezza del Sud, ai concorsi per l’abilitazione all’insegnamento, fino al numero chiuso a medicina. Da leggere, sicuramente, per conoscere meglio l’universo scuola e i progetti futuri del governo. Soprattutto, però, ...

Invalsi : basta criminalizzare Gli studenti - pensiamo ad aiutarli “a casa loro” : Dal Rapporto Invalsi presentato ieri sono emerse gravi criticità dei nostri studenti in tutte le discipline, in particolare per quelli del Sud. Forse è arrivato il momento di smetterla di accusare i nostri giovani di essere dei fannulloni e provare ad aiutarli sul serio "a casa loro", che poi sarebbe la nostra: l'Italia.Continua a leggere

Inglese e matematica restano il tallone d'Achille deGli studenti italiani : Lo studio dell'Inglese continua ad essere il grande problema degli studenti italiani all'ultimo anno delle superiori, mentre la matematica continua a far penare gli alunni delle elementari. I problemi maggiori per i ragazzi della quinta superiore - in base ai risultati dei test Invalsi 2019 - si riscontrano nella prova di ascolto (listening). Solo il 35% raggiunge il B2 (traguardo previsto alla fine della scuola secondaria di ...

Inglese e matematica restano i talloni d'achille deGli studenti italiani : Lo studio dell'Inglese continua ad essere il tallone di Achille degli studenti italiani all'ultimo anno delle superiori, mentre la matematica continua a far penare gli alunni delle elementari. I problemi maggiori per i ragazzi della quinta superiore - in base ai risultati dei test Invalsi 2019 - si riscontrano nella prova di ascolto (listening). Solo il 35% raggiunge il B2 (traguardo previsto alla fine della scuola secondaria di ...

Scuola - i risultati deGli Invalsi : divario Nord e Sud e l’italiano è la “bestia nera” deGli studenti : I risultati dei test, secondo il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, mostrano “oltre ad alcuni innegabili segnali di...

Scuola : all’Invalsi male Gli studenti in matematica e inglese - divario tra Nord e Sud : Cresce il divario dell'istruzione tra il Nord e il Sud, con matematica, italiano e inglese le materie più difficili. Campania, Sicilia e Calabria fanno segnare i record più negativi: sono questi i risultati delle Prove Invalsi svolte da 2 milioni e mezzo di studenti italiani di quinta elementare, terza media e quinto superiore. Bussetti (Miur): "Innegabili motivi di preoccupazione".Continua a leggere

Apple rinnova MacBook Air e MacBook Pro e sconta fino a 339 euro aGli studenti : Apple ha aggiornato i notebook MacBook Air e MacBook Pro. Il MacBook Air, il modello più sottile, leggero ed economico della Mela morsicata, adesso beneficia di uno schermo Retina con tecnologia True Tone che promette un’esperienza di visualizzazione più realistica. È già disponibile al prezzo di 1.279 euro, gli studenti universitari potranno beneficiare di sconti fino a fino a 339 euro, nelle modalità descritte sul sito ufficiale. ...

Invalsi - forti divari Nord-Sud nei risultati delle prove di matematica : “Inclusione di tutti Gli studenti è traguardo lontano” : E’ un’Italia divisa in due quella che si presenta dai risultati delle prove Invalsi. Stamattina a Roma sono stati presentati i numeri che riguardano il 2019 e la fotografia che ne esce divide il Paese. Partiamo dalla scuola primaria. I risultati medi di italiano al termine della classe II elementare sono molto simili in tutto il Paese. Per matematica, invece, si riscontrano valori più bassi della media nazionale in alcune regioni del Mezzogiorno ...

UnicoCampania : a fine luGlio la possibilità di chiedere l'abbonamento gratis per studenti : Buone notizie per tutti gli studenti campani: anche quest'anno, infatti, è prevista la possibilità di richiedere l'abbonamento gratuito per recarsi nei luoghi di studio, scuole ed università. L'annuncio è stato dato dai canali Facebook ufficiali del consorzio UnicoCampania, che gestisce le tariffe aziendali ed integrate del trasporto locale nella regione, sia su gomma che su rotaia. Secondo quanto postato sulla pagina Facebook, la piattaforma è ...

Maturità 2019 - Gli errori di studenti e prof : “Venezuela in Asia e Matteotti capo dello Stato” : La Maturità 2019 sta per finire: con i colloqui orali alle battute finali e poi l'uscita dei quadri con i voti finali si chiuderà definitivamente il nuovo esame di Stato, in cui non sono mancati gli strafalcioni di studenti e professori che sono stati segnalati a Skuola.net. Dalla letteratura alla storia, passando per la matematica, ecco gli errori più eclatanti e divertenti della Maturità.

Apocalypse Now terza versione. Francis Ford Coppola - maestro tra aGli studenti. “Cancellate istruzione e religione per tornare ad essere unici” : “Non sono un maestro. Ho 80 anni, studio e continuo ad imparare”. Francis Ford Coppola si affaccia modesto sul palco del teatro Manzoni di Bologna. Una masterclass di lusso al Cinema Ritrovato 2019. L’attesa è la prima europea della terza versione di Apocalypse Now proiettato sull’enorme schermo all’aperto di Piazza Maggiore. Cravatta verde pisello con margherite, penna nel taschino come un qualunque impiegato, l’autore de Il Padrino, oggi fuori ...

Gli studenti che hanno scelto di vivere coi nonni : Maria Sorbi Sono passate da poco le sei di sera e Sidorela Cuedari, 21 anni, maglietta di cotone, zaino e sandaletti, varca la soglia della casa Verdi. Vai a trovare la tua nonna? «No, qui sono tutti i miei nonni, anche quelli più giovani. Io abito qui con loro». Ah, fai parte della quota giovani? «Si, tra un'oretta ceneremo tutti assieme, ragazzi e ospiti più anziani». Come ti trovi? «Le dico solo che ho le chiavi per entrare dal cancello ...