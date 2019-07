Inter | in Italia non ci sarebbe concorrenza per Milinkovic-Savic

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Potrebbe essere Sergejad infiammare le prossime settimane di calciomercato dell'. Il centrocampista serbo, dopo essere stato molto chiacchierato l'estate scorsa, adesso potrebbe lasciare la Lazio. Il giocatore, pur avendo disputato una stagione al di sotto delle aspettative, è stato premiato come miglior centrocampista del campionatono nell'annata 2018-2019 e l'attenzione su di lui non sembra calata. Convincere il patron biancoceleste, Claudio Lotito, a privarsene comunque non sarà semplice visto che le richieste del presidente per il giocatore continuano ad essere molto alte.suSi era parlato molto del possibileesse della Juventus per Sergejesse che, però, sembra essere scemato in queste ultime settimane. I bianconeri, infatti, hanno deciso di investire molto in difesa con l'acquisto di Matthijs De Ligt ...

