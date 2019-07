Mihajlovic | Zazzaroni si scusa per aver anticipato la notizia della malattia

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) "Qualcuno pur di vendere 200 copie in più ha rovinato un'amicizia di oltre 20 anni". Sinisa, nella conferenza stampa in cui ha annunciato die la leucemia, ha tirato una frecciata al direttore de 'Il Corriere dello Sport' Ivan. Il quotidiano sportivo, nel giorno in cui il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampasua, avevache il tecnico dei felsinei non stava bene. Ivan, nell'edizione di oggi, ha risposto asul suo giornale: "Ho fatto il giornalista non l’amico, ma oggi non lo rifarei". Dramma, le scuse del giornalista IvanNon è passata inosservata, anche perché detta all'inizio di una conferenza stampa così delicata, la frase di Sinisacontro l'amico (o ex amico?) Ivan. Il tecnico del Bologna non ha mai fatto il nome del direttore del Corriere dello Sport ...

HuffPostItalia : 'Ha rovinato un'amicizia per uno scoop', Mihajlovic su Zazzaroni. Il giornalista: 'Scusa, non lo rifarei' - giornalettismo : #Mihajlovic aveva detto: 'Qualcuno ha rovinato 20 anni di amicizia per vendere 200 copie in più'. Oggi arriva la r… - fanpage : Sinisa Mihajlovic malato, la notizia di Ivan Zazzaroni: 'Amicizia di 20 anni rovinata', lui: 'Scusa' -