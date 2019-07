James Rodriguez al Napoli | ultimatum del Real Madrid | vuole 42 milioni

SKY – Napoli - continua il pressing per James Rodriguez - spunta un indizio. Fissate le visite mediche per Manolas : SKY – Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. Fissate le visite mediche per Manolas Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. “Il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”. ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...

Calciomercato Napoli : le ultime sul possibile arrivo di James Rodriguez : Calciomercato Napoli, le ultime sul possibile arrivo di James Rodriguez Dopo l’innesto di Manolas, al Napoli potrebbe arrivare un altro acquisto di spessore: il giocatore in questione è James Rodriguez, leader della nazionale colombiana, classe 1991 e reduce da due stagioni in prestito al Bayern Monaco. Dopo una serie di trattative, sembra quasi che la volontà di entrambe le società abbia trovato un punto di comune accordo. Con molta ...

Sport Bild : “Il Psg alla finestra per James Rodriguez” : Secondo la “Sport Bild”, il Psg sarebbe alla finestra per James Rodriguez. Il club francese starebbe seguendo con molta attenzione la trattativa tra il Real Madrid e il Napoli. Se il Napoli non riuscisse a convincere Florentino Perez a concedergli James alle condizioni preferite da De Laurentiis, ecco che il Psg potrebbe farsi avanti. Il Psg non avrebbe problemi a pagare i 42 milioni richiesti dal Real Madrid. Si tratterebbe poi di ...

James Rodriguez al Napoli - spunta un’altra squadra : PSG sullo sfondo : Possibile inserimento del PSG in caso di mancato accordo tra il Real Madrid e il Napoli, che ha già l’ok di James Rodriguez.“powered by Goal”Una trattativa complicata, diventata ormai un tormentone estivo in casa Napoli: poche ore fa il presidente De Laurentiis faceva il punto della situazione su James Rodriguez, che ha già scelto gli azzurri ma è bloccato dalle richieste del Real Madrid. sullo sfondo spunta però anche un’altra ...

James Rodriguez al Napoli - De Laurentiis : “Lui vuole venire - Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul mercato del Napoli: “Il Real pretende troppo per James Rodriguez. Elmas? Abbiamo moltissima considerazione”.“powered by Goal”Il mercato del Napoli entra nel vivo ma il nome di James Rodriguez resta sempre al centro delle suggestioni dei tifosi: il presidente Aurelio De Laurentiis fa il punto della situazione, affrontando più punti in questa sessione estiva.Intervistato dal ‘Corriere ...

42 milioni in 3 anni - l’ultima offerta di De Laurentiis a Florentino Perez per James Rodriguez : Nulla di fatto sul fronte James Rodriguez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il blitz spagnolo di Giuntoli non ha portato a nessun effetto definitivo. Non si riesce a trovare un’intesa con il Real. L’ultima proposta de De Laurentiis, in una conference call con Florentino Perez è quella di pagare tutti i 42 milioni richiesti, ma dilazionati in 3 anni. I Blancos ci stanno pensando anche perché sa bene che il volere del colombiano è ...

Pampa Sosa dice no : “La 10 del Napoli a James Rodriguez? Non è neanche l’1% di Maradona” : L’ultimo dieci del Napoli non vedrebbe di buon occhio la maglia numero dieci sulle spalle del giocatore colombiano.“powered by Goal”Piede sull’acceleratore e volontà di chiudere nei prossimi giorni. James Rodriguez si avvicina al Napoli, così da spingere gli azzurri un gradino più in alto per provare a combattere seriamente con la Juventus. Il colombiano però a meno di storici colpi di scena, non avrà l’intoccabile dieci di ...

Febbre James Rodriguez a Napoli - tifosi pazza per il colombiano : spunta già la… statuina del Presepe : Nella bottega di arte presepiale del maestro Ferrigno è già spuntata la statuina di James Rodriguez, nonostante il Napoli non lo abbia ancora acquistato James Rodriguez non è ancora un calciatore del Napoli, ma in città è già alta la Febbre per il colombiano. I tifosi sognano l’arrivo del giocatore del Real Madrid, spingendo la società a compiere quell’ultimo sforzo per vestirlo di azzurro. Intanto, la maglia del Napoli ...

James Rodriguez tra gli undici migliori calciatori della Copa America : James Rodriguez è tra gli undici migliori calciatori della Copa America. Fa parte infatti del team ideale scelto dal gruppo di studio tecnico del Conmebol. Il grafico in cui compaiono i magnifici 11, compreso il colombiano, è stato postato su Twitter dall’account ufficiale Copa America. Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL •????????? Este ...

Calciomercato Serie A - le situazioni di Inter - Juve - Roma e Napoli : da Barella a James Rodriguez : Il Calciomercato inizia ad entrare nella fase calda, con diverse trattative condotte ormai da tempo che potrebbero trovare una conclusione. I ritiri, a parte per qualche squadra che lo farà a breve, sono ormai iniziati, l’obiettivo è regalare ai tecnici almeno il 70-80% della rosa per la fine della prima parte. Per quanto riguarda le big, tante situazioni potrebbero sbloccarsi a breve. Per Barella all’Inter è tutto fatto: dopo ...

Pedullà : “Non solo James Rodriguez - Giuntoli in missione Spagna anche per un attaccante” : Non solo James Rodriguez, Giuntoli in missione Spagna anche per un attaccante. Lo annuncia Alfredo Pedullà Non solo James Rodriguez, per il quale il club azzurro sembra ormai ad un passo dal definire l’ accordo con il Real Madrid, in Spagna Giuntoli è in missione anche per un attaccante. Una prima punta giovane e talentuosa che risponde al nome di Rodrigo. Il ds azzurro, quindi, tratta anche con il Valencia, a darne notizia è ...

Napoli - Ancelotti attende James Rodriguez : “c’è molta attesa e frenesia - ma ci vuole pazienza” : L’allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei tifosi, soffermandosi anche sull’eventuale arrivo di James Rodriguez Carlo Ancelotti aspetta James Rodriguez, ma senza fretta. Il colombiano resta in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, volato ieri a Madrid per parlare direttamente con l’agente Jorge Mendes. AFP/LaPresse Oggi l’allenatore degli azzurri ha risposto alle domande dei tifosi dal ...