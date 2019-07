Il segreto | il matrimonio di Saul e Julieta | anticipazioni trame dal 15 al 19 luglio

Il segreto - spoiler dal 24 al 28 giugno : Julieta scompare prima del suo matrimonio : Le anticipazioni della famosa telenovela iberica Il Segreto interessano diverse curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno , Julieta Uriarte troverà improvvisamente il suo abito da sposa fatto a pezzi e per tale ragione sarà parecchio turbata e spaventata. L'Uriarte, infatti, non sarà molto sicura di continuare i preparativi del suo matrimonio e far finta di niente. Di seguito gli altri spoiler della soap opera ...

Un matrimonio per dimenticare la delusione del Canada - che sorpresa in Francia : Vettel sposato in gran segreto? Sulla mano di Seb spunta una… fede [FOTO] : Sebastian Vettel sorprende tutti in Francia: Sulla mano del ferrarista spunta una fede, matrimonio in gran segreto? Quasi due settimane fa gli appassionati della Formula 1 vivevano dei momenti difficili da dimenticare: impossibile infatti dimenticare la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada, costata cara al ferrarista, che non ha potuto festeggiare per la vittoria della gara di Montreal, nonostante abbia tagliato per primo il ...