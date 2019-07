Scuola | ecco cosa cambierebbe per docenti e personale ATA con l’autonomia differenziata

Scuola - rischio scontro Lega-M5S : ecco le parole di Luigi Di Maio : Un articolo di ‘Repubblica’ mette bene in evidenza il rischio di uno scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la questione dell’autonomia differenziata: il vertice di Governo di ieri avrebbe dovuto sbloccare la situazione di stallo tra le forze politiche di maggioranza ma alla fine è arrivata una fumata nera. I grillini non condividono affatto il progetto di regionalizzazione della Scuola e ...

Scuola - firmato nuovo CCNL dirigenti scolastici : ecco gli aumenti stipendiali : Nella giornata di ieri, 8 luglio, è stato firmato in via definitiva il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro riguardante la dirigenza dell’area istruzione e ricerca: il nuovo CCNL è stato sottoscritto presso l’Aran dopo sette mesi dalla firma dell’ipotesi di accordo Equiparazione agli altri dirigenti della Pubblica Amministrazione. Aumento stipendi per i dirigenti scolastici Buone notizie in arrivo per i dirigenti ...

Scuola - domani via alle domande per le assegnazioni provvisorie : ecco le modalità : A partire da domani, martedì 9 luglio, sarà possibile inviare le domande di assegnazione provvisoria per quanto riguarda l’anno scolastico 2019/2020. I docenti dovranno presentare la propria domanda online, tramite la piattaforma Istanze Online mentre il personale ATA, il personale docente di Religione Cattolica, il personale educativo, i docenti nei licei musicali e il personale docente assunto ex DDG 85/2018 dovranno presentare domanda ...

Bussetti annuncia la ‘Scuola regionale’ : ‘Ecco perché convinceremo tutti’ : ‘La scuola regionale si farà’, lo ha assicurato il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in una lunga intervista pubblicata sul numero odierno (domenica 7 luglio) de ‘Il Corriere del Veneto’. Per domani, è previsto il vertice di Governo per chiudere sull’autonomia e il numero uno del dicastero di Viale Trastevere sottolinea e precisa: ‘Non è vero che sono stato cassato su tutta la linea dai ministri ...

Abbandonare la Scuola paritaria per la Scuola statale? Ecco cosa ne pensano gli insegnanti : Da qualche ora circola in rete, in un gruppo Facebook dedicato ai Diplomati Magistrali, un sondaggio rivolto agli insegnanti per capire la preferenza tra scuola paritaria o scuola statale. Attorno a questa tematica è possibile trarre spunto per un’interessante riflessione. cosa pensano le insegnati quando devono Abbandonare la scuola paritaria per andare ad insegnare in quella statale? Molte insegnanti nel corso degli anni hanno probabilmente ...

Scuola - la beffa è servita : ecco come vincere il concorso e venire scavalcato da chi ha un punteggio più basso : Un articolo de ‘Il Corriere della Sera’ mette bene in evidenza il pasticcio riguardante il concorso 2018 per docenti di Scuola media e superiore. Un pasticcio che rischia di beffare i primi in graduatoria che potrebbero essere scavalcati da chi ha conseguito un punteggio più basso. Il concorso venne bandito il 1° febbraio dello scorso anno dall’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli: i candidati sarebbero stati ...

Scuola - concorso Dirigenti Scolastici annullato : Bussetti pronto alla battaglia - ecco perché : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato dell’annullamento del concorso Dirigenti Scolastici, cercando di rassicurare i 2.900 candidati che hanno superato tutte le prove ed erano pronti ad entrare di ruolo. ‘Anche a me, quando ho vinto il concorso per dirigente scolastico, hanno annullato la procedura per violazione del principio di ...

Scuola - precariato - PAS e diplomati magistrale : ecco le parole di Camilla Sgambato : L’onorevole Camilla Sgambato del Partito Democratico ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Orizzonte Scuola‘ in merito alle questioni che riguardano il mondo della Scuola. La deputata è appena diventata responsabile Scuola del partito guidato da Nicola Zingaretti. PAS, Camilla Sgambato: ‘E’ una sanatoria’ In merito alla questione riguardante i PAS, l’esponente PD ritiene che il governo ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie 3 luglio : ecco le parole del ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato a Orizzonte Scuola anche dello spinoso argomento riguardante l’aumento degli stipendi del personale scolastico. A questo proposito, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha voluto ribadire come non sia da considerarsi affatto scontata l’intesa raggiunta da Miur e sindacati lo scorso 24 aprile e soprattutto non bisogna perdersi in critiche che non giovano a ...

Chi studia musica va meglio a Scuola : voti più alti in matematica e scienze - ecco perché : Gli studenti che hanno imparato a suonare uno strumento musicale, o che stanno imparando, ottengono risultati scolastici migliori rispetto a coloro che non si sono mai approcciati allo studio della musica. Gli scienziati ci spiegano come sono giunti a questa conclusione e perché imparare a suonare allena il cervello.Continua a leggere

Scuola - assegnazioni provvisorie ultime notizie : ecco la nota Miur e da quando fare domanda : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere la nota ministeriale riguardante la presentazione delle domande per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie valide per l’anno scolastico 2019/2020. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ecco da quando fare domanda Le domande potranno essere presentate dal personale docente dal prossimo 9 luglio: ci sarà tempo sino al 20 luglio e andrà presentata online ...

Scuola - un docente su 2 cambierà nei prossimi 10 anni : ecco l’ultimo rapporto Ocse-Talis : La Scuola pubblica italiana dovrà rinnovare un docente su due nei prossimi 10 anni. Il dato emblematico emerge dall’ultimo rapporto internazionale Ocse-Talis pubblicato il 19 giugno. Quasi un docente su due ha almeno 50 anni Una Scuola ‘vecchia’, secondo questi dati, dove gli insegnanti hanno in media 49 anni, un dato superiore alla media generale dei Paesi Ocse che si ferma ai 44 anni. Altro dato emblematico è rappresentato ...

Stipendio luglio 2019 : aumento Scuola - ecco gli importi sul cedolino : Stipendio luglio 2019: aumento scuola, ecco gli importi sul cedolino Anche a luglio 2019 il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola percepirà sul cedolino un importo supplementare alla voce stipendiale. Si tratta dell’indennità di vacanza contrattuale, che continuerà a essere erogata fino al rinnovo del CCNL, scaduto lo scorso 31 dicembre 2018. Tuttavia c’è anche da segnalare che da marzo a novembre sullo ...

Scuola - PAS e concorso : come si svolgerà la procedura? Ecco i chiarimenti della Gilda degli Insegnanti : Il Coordinatore Nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’intesa raggiunta nei giorni scorsi in merito ai PAS e alla fase transitoria dei docenti precari con più di 36 mesi. Ecco la spiegazione che è stata data durante un’intervista effettuata per Gilda TV. PAS ‘Va precisato, innanzitutto, che si parla di docenti della Scuola secondaria – ha esordito Rino Di Meglio ...