Anticipazioni Bitter Sweet | Ferit e Nazli scoperti | Deniz in lacrime prepara un piano

Bitter Sweet - Anticipazioni : TARIK invita FATOS a teatro ma… : Tra le storie secondarie di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore da tenere sotto controllo c’è quella che ha come “protagonista” la simpatica FATOS (Oznur Serceler), la coinquilina di Nazli (Ozge Gurel). La ragazza, nonostante l’ossessione per Engin (Balamir Emren), si avvicinerà notevolmente all’autista TARIK (Berk Yaigin), il quale inizierà a nutrire dei sentimenti per lei che non passeranno inosservati ...

Bitter Sweet Anticipazioni 1 luglio 2019 : Hakan insabbia il suo orrendo delitto : Hakan ha scoperto che Ferit ha scoperto che la macchina di Demir e Zeynep è stata manomessa e fa cancellare le prove.

Bitter Sweet - Anticipazioni : Bulut scappa di casa - la sorella di Deniz abortisce : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca che ogni giorno tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane, Bulut scomparirà nel nulla destando la preoccupazione di Nazli Perin e Ferit Asan, mentre la sorella di Deniz deciderà di abortire dopo aver scoperto di essere incinta di Hakan. Bitter Sweet: Bulut scompare nel ...

Anticipazioni Bitter Sweet prossima settimana : Nazli suscita la gelosia di Demet : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che ha debuttato un paio di settimane fa al posto di Uomini e donne, ottenendo fin da subito degli ottimi risultati d'ascolto e di gradimento da parte del pubblico. Le Anticipazioni della prossima settimana di programmazione di Bitter Sweet rivelano che non mancheranno i colpi di scena e in particolar modo si vedrà che ci saranno ...

Bitter Sweet Anticipazioni, Asuman ancora in contatto con Demet Le Anticipazioni su Bitter Sweet si fanno sempre più interessanti e oggi hanno come protagonisti tre numeri uno della soap opera turca: Demet, Asuman e Hakan. Cos'hanno in comune questi tre personaggi? Forse lo avevate messo in conto ma adesso ne avete la prova: dopo il

Bitter Sweet Anticipazioni : Nazli fa una brutta scoperta su Ferit : anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: puntate dall’1 al 5 luglio Nazli e Ferit rischieranno di allontanarsi nelle puntate della prossima settimana di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nei nuovi episodi della soap turca verrà alla luce che la macchina dei genitori di Bulut è stata manomessa per causare un incidente e Hakan farà di tutto per insabbiare le prove. Nelle puntate dall’1 al 5 luglio ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turchia, Bulut scappa via da Demet e Hakan Anche se per poche ore le vite di Nazli e Ferit si fermeranno. Bulut infatti manderà tutti nel panico quando deciderà di scappare dalle grinfie di zia Demet e del suo compagno Hakan rischiando anche di essere investito, visto che è ancora un bimbo.

Bitter sweet - Anticipazioni 17^ episodio : Demet tenta di smascherare Asuman : La serie televisiva di origini turche “Bitter sweet - Ingredienti d’amore”, continua a sorprendere. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 martedì 2 luglio, Demet, pur avendo ribadito ancora una volta al marito Hakan di non provare più amore nei confronti di Ferit Aslan, dimostrerà di aver mentito. La sorella di Deniz, gelosa di vedere il suo ex fidanzato trascorrere sempre più tempo in compagnia di Nazli Piran, metterà in atto un piano con ...

Bitter Sweet Anticipazioni sedicesima puntata : Hakan in lacrime - Bulut lo consola : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore continua a collezionare ottimi ascolti tv, rendendo orgogliosa la Mediaset per aver puntato tutto sulla soap turca. I telespettatori sono ammaliati da questa favola d'amore dal sapore 'dolceamaro' che ha come protagonista un’aspirante cuoca di nome Nazli e il burbero affarista della Pusula Holding, Ferit Aslan. La serie televisiva conta 26 puntate, ma in Italia ogni puntata viene divisa in tre episodi. ...

anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d'amore di venerdì 28 giugno 2019: L'automobile che ha provocato la morte di Demir e Zeynep è stata manomessa… Hakan ordina a Resul di eliminare tutte le prove… Le ragazze, dopo essersi trattenute in piscina con Bulut, si preparano per il concerto di Alya…

anticipazioni 1-5 luglio Bitter Sweet: Bulut protagonista della settimana Non ci sarà pace per Ferit e Nazli a Bitter Sweet nelle puntate che vanno dall'1 al 5 luglio, almeno stando alle anticipazioni ufficiali sulla prossima settimana. Anzitutto, come vi avevamo anticipato sin dagli inizi della soap opera turca, i telespettatori scopriranno che a manomettere la

Bitter Sweet Anticipazioni 28 giugno 2019 : Hakan vuole uccidere Ferit : Hakan, geloso, ordina a Bekir di liberarsi di Ferit e teme che la verità sulla morte di Zeynep e Demir venga a galla.

Bitter Sweet - Anticipazioni luglio : Deniz geloso dell'Aslan e Nazli : Da tre settimane su Canale 5 va in onda una nuova soap opera intitolata “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, già molto apprezzata dai telespettatori. Dalle anticipazioni riguardanti gli episodi che verranno trasmessi in Italia il prossimo mese, si evince che Ayla, certa che Deniz abbia perso completamente la testa per Nazli Piran, gli farà capire che la cuoca non ricambia affatto i suoi sentimenti. La cantante farà aprire gli occhi al suo ex ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : NAZLI e FERIT accusati di rapimento!!! : La battaglia legale per l’affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir) continuerà ad essere una delle dinamiche fondamentali delle prossime puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. La già difficile situazione si complicherà ulteriormente quando i perfidi Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey), facendo passare FERIT (Can Yaman) come un donnaiolo, diventeranno a tutti gli effetti i tutori definitivi del ...