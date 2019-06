Nadia Toffa | il lungo silenzio su Instagram preoccupa

dilei

(Di martedì 25 giugno 2019)tace sia suche su Facebook da diversi giorni. E il suo. L’ultimo messaggio risale all’11 giugno quando ha pubblicato un accorato appello per aiutare Don Maurizio in prima linea nella lotta contro le mafie: Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo… non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego. Poi più nulla. La Iena sembra sparita. Né una Stories né un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.sta infatti combattendo contro il cancro. Lo scorso 10 giugno ha compiuto 40 anni e ha festeggiato l’importante traguardo con un messaggio di forza e speranza: Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 ...

leggoit : Nadia Toffa da diversi giorni non dà più notizie sui social, preoccupazione dei fan - BlitzQuotidiano : Nadia Toffa, appello per don Maurizio contro la mafia su Instagram e poi scompare: come sta? - zazoomblog : Nadia Toffa quella preghiera toccante poi solo silenzio sui social. Fan preoccupati - #Nadia #Toffa #quella… -