Katia Follesa ricoverata in ospedale | Ora il mio cuore ha un motore da Formula

(Di martedì 25 giugno 2019) Novella Toloni La comica e conduttrice di Junior Bake Off èper un serio problema al. A dare la notizia e a rassicurare amici e fan ci ha pensato lei stessa attraverso i social, con un lungo post di ringraziamenti a medici e infermieri "La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorniiiiiiii......", scherzamentre si mostra in una fotografia sui social distesa in un letto diattaccata ai macchinari. Un post pubblicato sul suo profilo Instagram che ha prima destato molta preoccupazione per le condizioni di salute della comica, poi ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad amici e fan per le rassicurazioni date. "Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita! Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto ...

