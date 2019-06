Medicina | il dermatologo | “La terapia biofonica alleata della pelle”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un approccio non invasivo per la salute e la bellezzapelle. Dal 24th World Congress of Dermatology Paul Steven Nisticò dell’Università di Catanzaro, in Calabria, sottolinea i grandi risultati nell’utilizzolaser e le ultime novitàcosiddettabiofotonica. Nisticò, che lavora tra Catanzaro, Roma e Londra, ha dedicato la sua ricerca alle terapie di prevenzione e anti-invecchiamento, con particolare attenzione alla foto e laser. I trattamenti riguardano nello specifico dermatologia clinica e sperimentale,estetica, riabilitazione e anti-invecchiamento, lasportiva e il benessere. Nisticò ha sottolineato i passi in avantilaser: “Oltre ad essere innovativa, lalaser ha mostrato grandi risultati grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie. In questo momento si stanno sviluppando nuovi ...

