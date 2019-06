Francesca del GF 2019 teme Cristiano Malgioglio? Lo sfogo di lei

GF : Francesca De André e Gennaro - passione scoppiata. Tutto alla luce del sole : Dopo la tempesta, è decisamente tornato il sereno tra Francesca De André e Gennaro Lillio: i concorrenti di questo GF 16 che si sono finalmente abbandonati alla passione alla luce del sole. Solo pochi giorni fa, dopo l’ultima diretta, c’era stato un forte gelo tra i due. “Sono ferito, triste, dubbioso – diceva lui – Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione. Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho ...

Francesca De André - il caso bestemmia : la decisione irrevocabile del GF : Francesca De André è senza dubbio la concorrente più chiacchierata di questa 16esima edizione del Grande Fratello. Intanto perché da settimane è divisa tra la vicenda presunto tradimento dell’ex fidanzato, Giorgio Tambellini, e le insistenze di Gennaro Lillio, il gieffino che sin dall’inizio si è dichiarato molto preso e attratto da lei. Che dice di considerarlo solo un amico, nonostante le sue frequenti scenate di gelosia. Come quella dopo ...

GF16 - Francesca De Andrè salvata : “Non ha bestemmiato” ecco la decisione del Grande Fratello : Grande Fratello, arriva la decisione su Francesca De Andrè e la bestemmia A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Francesca De André è finita nuovamente al centro dell’attenzione. In questo caso, ad accendere i riflettori sulla concorrente del reality è stato un caso di presunta bestemmia. Le voci su una possibile imprecazione e su una conseguente … Continue reading GF16, Francesca De Andrè salvata: “Non ha ...

GF16 - “Francesca è troppo aggressiva” lo dichiara un’amica della De Andrè : Un’altra persona conferma che Francesca De Andrè è troppo aggressiva, la dichiarazione arriva proprio da un’amica ovvero: Valentina Vignali Valentina Vignali ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico da casa, che ha scelto di non mandare in finale la sportiva del GF 16. Ora, i sostenitori della cestista sono curiosi di sapere tutte … Continue reading GF16, “Francesca è troppo aggressiva” lo ...

Belve (Nove) - Maria Giovanne Maglie e Andrea Delogu ospiti di Francesca Fagnani venerdì 7 giugno alle 22.45 : Torna con la terza stagione inedita “Belve”, il programma di interviste irriverenti condotto e ideato da Francesca Fagnani, in prima tv sul Nove di Discovery Italia da venerdì 31 maggio alle 22.45. Dopo la prima puntata che ha visto come ospiti la vicepresidente della Camera Mara Carfagna e la showgirl Alba Parietti, questa settimana è la il turno di due volti della televisione: l’ex corrispondente Rai Maria Giovanne Maglie e la ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Francesca De Andrè ha perso il nome della ragione" : La conduttrice ha commentato l'ultimo rabbioso sfogo della De Andrè. Incredula anche la sorella Fabrizia: "Non so cosa dire, probabilmente ha accumulato tanto e sta sfogando così"

Grande Fratello 2019 - Francesca De André infuriata con Gennaro : “Hai due arachidi al posto dei cogl****”. Il discorso sull’amore dell’onorevole Pezzopane : FQ Magazine Grande Fratello, Giorgio discute con Francesca De André, Barbara D’Urso sbotta: “Vai via, non abbiamo bisogno di te”. E il reality vince la prima serata con il 22% di share Lunedì 10 giugno andrà in onda su Canale 5 la finale della sedicesima edizione del Grande Fratello a contendersi il montepremi di 100 mila euro saranno in ...

Semifinale delle polemiche per il Grande Fratello 2019 : Michael Terlizzi eliminato e per Francesca De Andrè cambia il televoto : Continua la sagra di Francesca de Andrè al Grande Fratello 2019 e anche la polemica Semifinale non è da meno. Il pubblico ha capito ormai bene che questa edizione del programma è stata interamente incentrata sulla polemica figlia di... e non si riesce davvero ad andare oltre ed ecco perché il pubblico prende d'assalto i social per mostrare tutto il proprio disappunto per quello che è successo. Vi avevamo già annunciato una Semifinale ...

Claudio Santamaria rompe il silenzio dopo aver perso il figlio e commuove i fan. Le parole dell’attore dopo lo sfogo di Francesca Barra : Sono devastati dal dolore Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, hanno comunicato al mondo il loro dramma solo pochi giorni fa, raccogliendo immediatamente i messaggi di solidarietà di mezza Italia. Come precedentemente annunciato da Barbara D’Urso infatti, la coppia aveva improvvisamente perso il bambino di cui la donna era incinta. Un caso purtroppo frequente di aborto ...

Claudio Santamaria rompe il silenzio dopo la perdita del figlio con Francesca Barra : “I vostri messaggi di conforto e affetto ci hanno fatto sentire meno soli”. Ha deciso di utilizzare una storia su Instagram Claudio Santamaria per rompere il silenzio sulla perdita del figlio che lui e la compagna, Francesca Barra, stavano aspettando.Un grazie alla vicinanza dei fan, che gli hanno permesso di affrontare una vicenda così triste. Anche la giornalista aveva dato la comunicazione attraverso i social: “Io e ...

MotoGp – Dal finto tatuaggio del fan all’amore per il suo Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello regina del Mugello [FOTO e VIDEO] : Tutti pazzi per Francesca Sofia Novello al Gp d’Italia: è la fidanzata di Valentino Rossi la regina del Mugello Il weekend di gara del Mugello non è stato gentile con Valentino Rossi: il Dottore ha affrontato un sabato di qualifiche disastroso, ma anche la gara di oggi del Gp d’Italia non è stata clemente col pilota della Yamaha. Valentino Rossi è scivolato troppo in fondo dopo un’incomprensione con Rins e poi a 16 giri ...

MotoGp – Valentino Rossi ha una motivazione in più per far bene al Gp d’Italia : Francesca Sofia Novello al fianco del Dottore al Mugello [FOTO] : Ci sarà anche Francesca Sofia Novello al Mugello per il weekend di gara del Gp d’Italia di MotoGp: la fidanzata di Valentino Rossi al fianco del Dottore Il circuito del Mugello ha già aperto le porte ai piloti che domenica si sfideranno al Gp d’Italia: Andrea Iannone ha postato diversi video in bicicletta durante la giornata di ieri, mentre i giovani Di Giannantonio e Quartararo si sono divertiti a palleggiare col pallone da ...