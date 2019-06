Cristiano Ronaldo ferma il pullman del Portogallo per far felice un bambino

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) In questi giorni,si sta allenando con la nazionale portoghese per preparare la finale di Nations League. Quest'oggi, CR7 è stato all'Estadio do Bessa per svolgere la rifinitura in vista del match contro l'Olanda. Al termine della seduta ovviamente ilha lasciato l'impianto per tornare in ritiro. Ma proprio in quegli istantisi è reso protagonista di un gesto meraviglioso. Il giocatore della Juventus si è accorto che c'era un bimbo che aveva un cartello con su scritto: "dammi un abbraccio". CR7 è sempre molto disponibile con i suoi piccoli tifosi e perciò ha fattore ilper far salire ilche così ha avuto la possibilità di incontrare il suo idolo. Il bimbo, che sta combattendo contro una grave malattia, ovviamente era felicissimo e ha così potuto realizzare il suo sogno ovvero abbracciare il fenomeno di ...

