Il Mattino | accordo chiuso con Veretout Contratto di 5 anni | manca l’ok Fiorentina

(Di giovedì 6 giugno 2019) Secondo l’edizione odierna de Ilil Napoli avrebbe già unconper unquinquennale. Giuntoli ha parlato più volte con l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, ma resta da perfezionare la trattativa con la. Per questo occorre aspettare l’ufficialità del passaggio di proprietà dai Della Valle a Rocco Commisso. La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. Il Napoli ha intenzione di concludere l’affare, scrive il quotidiano, anche perché a centrocampo occorre per forza acquistare qualcuno, con Diawara e Rog sul mercato in uscita. Inoltre, dalla Francia continuano ad arrivare voci di un possibile contrattacco del Psg per Allan e potrebbero esserci “improvvisi sviluppi”. L'articolo Ilcondi 5l’ok...

