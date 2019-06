4 Hotel | Bruno Barbieri di nuovo alla ricerca degli albergatori perfetti

davidemaggio

(Di giovedì 6 giugno 2019)è pronto per tornareguida di 4. La seconda edizione della gara televisiva tra glid’Italia, in partenza stasera alle 21.15 su Sky Uno, intratterrà i telespettatori per 8 puntate e toccherà diverse zone del Belpaese. Partendo dPuglia,si sposterà poi a Torino, in Umbria, a Roma, nella Valtellina, a Verona, in Liguria e a Catania. Quattro proprietari si sfideranno quindi, di settimana in settimana, e dovranno convincere lo chef ad assegnare loro il titolo di miglior albergatore della zona. Per raggiungere lo scopo, tutti quanti dovranno infatti sottoporsi ad una serie di prove: fatto il check-in,dovrà sperimentare in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e l’ospitalità di ogni albergatore e, in seguito, chiederà a ciascunostessi di passare un giorno e una notte negli ...

