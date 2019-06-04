Taylor Mega e Erica Piamonte tremendamente sexy al Grande FratelloSei ingrassata! La bella Elisa Isoardi si rilassa al mareLa sexy invasione di Kinsey Wolanski! Tottenham-Liverpool per un sito ...Dormo per strada perché non voglio fare la escort! La storia di ...Sei ridicola e patetica! Aida Nizar troppo sexy non piaceSono stata truffata sul web! il racconto di Emanuela FollieroMelissa Satta no comment su Boateng ... ma parla di Bobo VieriPulizia della spiaggia antistante le grotte di Sant'Erasmo a FormiaEcco cosa ha detto! Luca Onestini contro il Grande FratelloUna marea di caz…te a tutti! La furiosa lite in tv tra Guendalina ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 11 | 30 Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

zazoom
Commenta
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 11:30 (Di martedì 4 giugno 2019) Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA L’USCITA PER LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A1; CODE RESIDUE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; E A SEGUITO DI UNA FRANA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TURANENSE TRA IL KM 35 ED IL KM 36; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL TRATTO INTERESSATO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE ...
romadailynews

twitterAgenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-06-2019 -

Altre notizie : Viabilità Roma ...
  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 10 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SU MOLTE ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 09 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA; I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SUL RACCORDO ANULARE, CON DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA; CI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 09 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SUL RACCORDO ANULARE, CON LUNGHE CODE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: NEL DETTAGLIO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E PONTINA E PROSEGUENDO TRA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA SALARIA FINO ALLA VIA DEL MARE; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA; IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 07 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 20 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE; SI SEGNALANO INVECE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO; RALLENTAMENTI INOLTRE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI S. ALESSANDRO E COLLEVERDE IN USCITA; SULLA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 19 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA. SEGNALIAMO POI CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 19 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1 TRA VALMONTONE S. CESAREO NELLE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA FLAMINIA E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA FLAMINIA E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 17 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SULLA CASSIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 17 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24. SULLA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE TRA LA BRACCIANENSE ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 16 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA LA BRACCIANENSE ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 15 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENATMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’ARDEATINA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio 2019
Clicca qui e commenta questo post!