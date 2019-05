Valentina Persia a Vieni da me ' Sono mamma di 2 gemelli Stavo crollando'

ilsussidiario

(Di giovedì 30 maggio 2019)racconta ada me i momenti difficili vissuti con la nascita dei: 'ho avuto un crollo, per me erano estranei'.

Lorenzo_Farina : RT @Ginko_21: Vedi in tv un comico brillante, divertente, con la battuta pronta e non ti immagini che dietro possa avere una storia drammat… - vienidameRai : RT @Ginko_21: Vedi in tv un comico brillante, divertente, con la battuta pronta e non ti immagini che dietro possa avere una storia drammat… - Ginko_21 : Vedi in tv un comico brillante, divertente, con la battuta pronta e non ti immagini che dietro possa avere una stor… -