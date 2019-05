Roland Garros – Fognini avanza spedito! Il tennista azzurro spazza via Delbonis dopo 4 set

Roland Garros 2019 - Salvatore Caruso : “Primi due set perfetti - devo continuare a crederci” : Una giornata ed un torneo sicuramente da ricordare per Salvatore Caruso. Il siciliano continua a volare al Roland Garros 2019: dopo aver superato le qualificazioni il tennista tricolore è riuscito a volare al terzo turno del secondo Grand Slam stagionale, sulla terra rossa parigina. Oggi il clamoroso successo per tre set a zero sul veterano e beniamino di casa Gilles Simon. Ora un match proibitivo: la sfida al numero uno del mondo, il serbo ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso e Fognini al terzo turno! Del Potro vince al quinto! Avanti Djokovic - Osaka e Halep : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 6-3 6-3 - l’azzurro vola al terzo turno! Il ligure se la vedrà contro Bautista-Agut : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

Diretta Roland Garros 2019/ Fognini Delbonis - 6-4 3-6 6-3 - : Halep - un set pari : Diretta Roland Garros 2019 streaming video e tv: cronaca live delle partite che si giocano giovedì 30 maggio nel torneo di tennis dello Slam, a parigi.

Roland Garros – Halep - che fatica! Per battere Linette serve il terzo set : Simona Halep accede ai sedicesimi del Roland Garros a fatica: la campionessa in carica ha bisogno del terzo set per superare Magda Linette Servono 2 ore e 13 minuti, nonché tanta fatica, a Simona Halep per staccare il pass valevole per i sedicesimi del Roland Garros. La tennista romena, numero 3 del ranking mondiale femminile, ha sprecato un set di vantaggio contro un’ostica Magda Linette (numero 87 WTA), vincendo l’incontro solo al terzo ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 6-3 2-3 - l’azzurro conquista il break nel quarto set! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

Roland Garros – Nishioka fa soffrire Del Potro ma si arrende al 5° set : ‘Palito’ vola ai sedicesimi : Juan Martin Del Potro ha bisogno di 5 set per battere Yoshito Nishioka: il tennista argentino supera il giapponese e vola ai sedicesimi Dopo e ore e 49 minuti di gioco, Juan Martin Del Potro stacca il pass per i sedicesimi di finale del Roland Garros. Il tennista argentino, numero 9 del ranking mondiale maschile, si è imposto al quinto set sul giapponese Yoshito Nishioka, numero 72 della classifica ATP. I set si sono conclusi con il ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Fognini comanda contro Delbonis - Del Potro vince al quinto! Avanti Djokovic e Osaka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 4-3 - il ligure recupera il break di ritardo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 2-1 - l’azzurro prova a reagire : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 2-5 - l’argentino spreca la prima chance di chiudere il secondo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Fognini vince il primo set; avanti Thiem - Djokovic e Osaka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 nel primo set - l’azzurro in vantaggio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-4 nel primo set - l’argentino passa a condurre : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...