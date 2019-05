F1 | Mondiale 2019 | Mattia Binotto | il capro espiatorio della disorganizzazione in Ferrari

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) 6-0, palla al centro? In questo caso siamo ai limitimanifesta superiorità. La situazione neldi F1tra Mercedes eè questa: le Frecce d’Argento dominano e continuano a vincere e il Cavallino Rampante è in cerca di un qualcosa che non c’è. La macchina non è performante come la W10. Le ragioni sono diverse: dall’assenza di carico aerodinamico sull’avantreno, passando per l’uso di una sospensione poco innovativa ed arrivando alle gommeche forse sono troppo “pro Frecce d’Argento”. Aspetto quest’ultimo da non sottovalutare visto che il progettomonoposto deve essere sempre avviato con un certo anticipo. Tecnicisti sorpresi dunque da queste Pirelli? Probabilmente sì. Tutto giusto ma il problema è a monte e le controprestazioniSF90 sono solo una conseguenza. A finire sul banco degli ...

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Luca #TONI per i suoi 4??2?? anni! ???? 47 presenze in #Nazionale ?? 16 #gol ??#Mondiale… - carlosibilia : Arrivano ancora riconoscimenti per la nostra lotta alla corruzione. Grazie al @Mov5Stelle l’Italia oggi cammina a t… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Andrea #PIRLO! @Pirlo_official ???? 116 presenze in #Nazionale ?? 13 #gol ??#Mondiale… -