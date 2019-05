Elezioni comunali Firenze 2019 | c’è anche qualcosa di nuovo a sinistra

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) di Ornella De Zordo, laboratorio perUnaltracittà, si sa, è la roccaforte dei renziani, sebbene Dario Nardella, suo ex vicesindaco e ora sindaco uscente, tenti di togliersi dall’ombra ingombrante del suo predecessore che infatti non si è neppure visto in questa campagna elettorale. Nardella è sostenuto da ben 6 liste oltre a quella del Pd, cercando così di coprire un arco a 180 gradi: da un lato sventola lo spauracchio delle destre con liste che mimano lacome+ verde che però è favorevole ad aeroporto e grandi opere e conta nelle sue fila sostenitori agguerriti di un inceneritore che per fortuna anon si farà, eCivica che, che mentre il sindaco esprimeva grande apprezzamento per il provvedimento delle zone rosse della prefetta Lega, invece lo criticava, dando un’immagine di totale schizofrenia. Altre liste in suo sostegno invece occhieggiano a ...

