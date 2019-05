Continua il silenzio radio di Anthem | gli sviluppatori non condividono novità

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019)doveva essere "il gioco che mostrava come dovevano essere i giochi come servizio dal vivo". È stato pensato per essere il titolo che portava lo stile inconfondibile di BioWare ad un nuovo genere in un modo che avrebbe tenuto i giocatori incollati allo schermo, facendo leva su nuovi contenuti ed esperienze. Invece, è risultato un "pasticcio" e molto di ciò ha a che fare con lo sviluppo problematico del gioco.BioWare ha promesso di aggiustare il tutto: lo studio aveva promesso di dare ai giocatori il gioco che doveva essere all'inizio. Inoltre, il team aveva in programma di consegnare la roadmap dei contenuti pianificati, con l'evento Cataclysm in arrivo questo mese. Solo che da BioWare o EA su Cataclysm non è arrivato nulla. In realtà, non c'è stato nulla da parte dei community manager di, che sembrano essere rimasti ine già in precedenza i fan avevano dichiarato ...

loujsbae : Dovrebbe esserci il silenzio elettorale e salvini continua a pubblicare puttanate con l'# 'colpa di salvini'. Ci r… - savvucciu : In regime di silenzio elettorale uno straniero del cazzo,cittadino vaticano,continua a fare propaganda,bisogna rive… - infoitsport : CATANIA: oltre 13mila spettatori, continua il silenzio stampa -