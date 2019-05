Salvini-Conte - lite in Cdm : «Sul tuo decreto perplessità del Colle». «Ah sì? E quali?» Sea Watch - la beffa al ministro : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

Cdm ad alta tensione - Conte : «Dubbi del Colle sul Decreto sicurezza bis» - Salvini : «Dimmi quali» : Dubbi del Colle sul Decreto sicurezza bis: in apertura della seconda parte del consiglio dei ministro, iniziato con mezz'ora di ritardo rispetto alle annunciate 20.30, il premier Giuseppe...

Luigi Di Maio e il consiglio dei ministri-farsa : assenti Salvini e Conte - c'è solo il grillino : Dopo giorni di tensioni e frecciate tra Lega e Movimento 5 stelle il consiglio dei ministri di oggi 20 maggio è stato di fatto una farsa visto che la prima parte (riprenderà stasera alle 20,30) si è svolta senza il premier Giuseppe Conte e senza il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Insomma, una

Salvini : "Ho assoluta fiducia in Conte" : 17.36 "Ho assolutamente fiducia in Conte",dice il vicepremier Salvini,dopo le ultime polemiche nel governo. "Ti fai per forza qualche nemico,se sei leader del primo partito in Italia", "l'anno scorso avevamo il 17%", se alle Europee "prendiamo dal 17 al 20% significa che gli italiani ci apprezzano", dice Salvini."Vorrei presto il Decreto Sicurezza bis,"ma ciò che mi sta più a cuore è la riforma fiscale". Sull'autonomia:"Fa bene all'Italia, non ...

Conte risponde a Giorgetti : “Gravissimo dubitare della mia imparzialità”. Salvini difende il premier : In un’intervista a La Stampa Giancarlo Giorgetti ha lanciato l’affondo al premier Giuseppe Conte, accusandolo di non essere imparziale e, anzi, parteggiare per il Movimento 5 stelle. Parole giudicate «gravissime» dal presidente del Consiglio, che sfida il sottosegretario leghista: «Se si mette in discussione l’operato del sottoscritto» i «percorsi ...

“Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi accusa gravemente il premier Conte : La tensione è alle stelle, ormai si pensa soltanto ad una imminente caduta del governo, accuse pesantissime quelle gi Giorgetti ai danni del premier Conte “Conte non è una persona di garanzia, è espressione dei 5 Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza”, anche se “ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di … Continue reading “Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi ...

Tutti pazzi per Zorro antiSalvini - il contestatore mascherato : Si è inventato di tutto e di più per protestare contro le ingiustizie o quelle che lui ritiene tali. Ha creato “azioni” di contestazione che hanno avuto un impatto mediatico fortissimo. Non ultima, geniale a detta di Tutti: lo “Zorro antiSalvini”, apparso durante il comizio di sabato del ministro dell’Interno in piazza Duomo, quando srotolando lo striscione “restiamo umani”, ha rubato tutta l’attenzione del pubblico arrivato per assistere alla ...

Salvini : testimonio la mia fede salvando vite umaneGiorgetti accusa Conte di "tifare" M5s : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su sicurezza bis e famiglia

Scontri e cariche a Firenze tra la polizia e i contestatori del comizio di Salvini : Sono partiti in mille, ma presto sono saliti a duemila. Sono i manifestanti che si sono radunati in piazza Repubblica a Firenze per protestare contro la presenza del vicepremier della Lega Matteo Salvini per il comizio nella vicina piazza Strozzi....

Cittadinanza a Rami e Adam - Luigi Di Maio : “Se Salvini non se ne occupa investiremo Conte” : Luigi Di Maio è tornato sul caso dei due ragazzini eroi, che hanno salvato alcuni coetanei salvandoli dall'attacco allo scuolabus a San Donato Milanese: "Se il ministero degli Interni è troppo impegnato, investiremo il Presidente del Consiglio di dare la Cittadinanza a questi ragazzi, che non solo la meritano ma è una promessa e una promessa va mantenuta"Continua a leggere

Sea Watch - la nave avanza : 47 migranti a un passo da Lampedusa. Conte e Di Maio - gioco sporco su Salvini : La Sea Watch con 47 migranti a bordo è entrata nelle acque italiane e si sta avvicinando lentamente al porto di Lampedusa, sfidando il Viminale e la politica dei "porti chiusi" del ministro degli Interni Matteo Salvini. Il guaio, per il vicepremier leghista, è che di fronte ai "gravi motivi umanitar

Sea Watch - Di Maio : "In contatto con Conte" | Salvini : "Spero nessuno mi dica cosa fare" : Il ministro dell'Interno ribadisce il suo no allo sbarco. L'Onu, intanto, scrive al governo italiano: "Fermare il dl sicurezza bis". Moavero: "La lettera riceverà da parte del governo la dovuta attenzione"

Migranti - Salvini contro Conte : “Lo rispetto - ma nessuno può dirmi cosa fare - decido io” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si rivolge nuovamente con toni duri al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul tema dei Migranti: "È giusto rispettare le competenze di ciascuno, ma mi auguro che nessuno mi dica cosa fare, visto che ho dimostrato che l'immigrazione può essere gestita positivamente".Continua a leggere

Salvini a Milano - la marcia dei leader sovranisti : striscioni e contestazioni Live : Il leader della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile, da Porta Venezia al centro della città