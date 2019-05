L’Europa delle disuguaglianze 

L’Europa taglia i costi delle chiamate internazionali : tetto fisso a 19 centesimi : (Foto: pixabay.com) Buone notizie per tutti i cittadini europei che hanno parenti o amici che risiedono in un altro stato membro. Dal mercoledì 15 maggio le chiamate internazionali tra Paesi dell’Unione europea costeranno molto meno rispetto a quanto siamo abituati oggi. Sono gli effetti dell’entrata in vigore delle misure varate all’interno del pacchetto telecomunicazioni votato dal Parlamento europeo lo scorso novembre. La norma prevede ...

“Kit Assistance Sheme” - Macron e Uefa vestono L’Europa delle piccole : Macron Uefa divise – La Uefa, il brand di abbigliamento sportivo Macron e un programma “solidaristico” verso le federazioni con meno potere contrattuale. Sono gli ingredienti del “Kit Assistance Scheme”, un progetto che si colloca all’interno del “Top executive programme” della Uefa, e che consente alle federazioni minori di ricevere gratis kit griffati Macron. Come […] L'articolo “Kit Assistance Sheme”, Macron e Uefa vestono ...

Festa delL’Europa - Lamberti (Federchimica) : serve una Ue competitiva per un’industria chimica all’altezza delle sfide globali : Nel giorno in cui si celebra la Festa dell’Europa Federchimica – Federazione nazionale dell’industria chimica – ha incontrato i parlamentari europei, ricandidati alla prossima tornata elettorale, che nell’attuale legislatura hanno fatto parte delle Commissioni riguardanti temi d’interesse per l’industria chimica: ambiente, industria e mercato interno, agricoltura e trasporti. “Federchimica è profondamente convinta ...