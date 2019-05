Sport Mediaset – Napoli | Un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi | due motivi per

Inter - SportMediaset si sbilancia : con Conte la squadra verrebbe cambiata molto in attacco : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Un esempio lampante è l'ingaggio del centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Alla guida di questa rosa potrebbe esserci Antonio Conte visto che si fanno sempre più frequenti i rumors su un possibile arrivo dell'ex tecnico del Chelsea sulla panchina nerazzurra. I contatti ...

Addio Allegri : “SportMediaset” - clamoroso : ecco il nuovo candidato! : La Juventus continua a riflettere in maniera totale sul prossimo futuro della panchina. Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, nelle ultime ora Gasperini alla Juve sarebbe un accostamento affascinante che potrebbe trovare importanti riscontri in vista del futuro. Il tecnico piace alla dirigenza bianconera, ma chiaramente non rappresenta una prima scelta. Il sogno nel […] More

Conte alla Juve? “SportMediaset” - clamoroso : Agnelli lo allontana - aspetta Allegri! : Conte alla JUVE- News, rumors e nuove indiscrezioni, secondo quanto riportato negli ultimi minuti dai colleghi di “SportMediaset“, in casa Juventus ci sarebbe stato un nuovo ribaltone. Di fatto, Agnelli avrebbe allontanato le voci su Conte avvicinando la conferma di Allegri in vista della prossima stagione. Il presidente bianconero sembrerebbe esser indirizzato ad ascolta Allegri […] More

Juventus - secondo Sportmediaset cinque big potrebbero lasciare Torino - tra questi Pjanic : Sarebbe pronta una sorta di rivoluzione in casa Juventus. A rivelare questa indiscrezione è Sport Mediaset, che parla di 'acque agitate' alla Continassa, proprio perché alcuni top player hanno evidentemente deluso soprattutto in Champions League. La dirigenza bianconera starebbe lavorando su cessioni pesanti così da poter investire in nuovi acquisti. D'altronde, l'investimento dello scorso anno su Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus ad ...

Inter - Sport Mediaset : Atletico Madrid forte su Icardi ma spunta anche il Psg (RUMORS) : Mancano ancora 5 giornate alla fine della Serie A, e l'Inter è molto vicina alla matematica qualificazione alla Champions League per il prossimo anno. 5 punti dal Milan sono tanti, e da questo punto di vista sarà molto importante il match di sabato sera contro la Juventus, partita sentita moltissimo dai tifosi Interisti e che potrebbe rivelarsi il match ball per staccare definitivamente il terzo posto in classifica. Ma oltre che di calcio ...

Juventus - tante partenze : Dybala e Pjanic tra i possibili addii secondo Sport Mediaset : La disfatta di Champions League pesa ancora in casa Juventus, non solo fra i tifosi ma anche fra dirigenti e proprietà che si aspettavano inevitabilmente che i bianconeri potessero arrivare fino a fondo alla competizione europea. Ci ha pensato il presidente Agnelli ad alleggerire la tensione per la sconfitta, sottolineando come si debbano riconoscere i meriti dell'Ajax che ha sconfitto anche il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions ...

Sportmediaset - Ausilio e Marotta d'accordo su Spalletti : è troppo polemico : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. La società nerazzurri uscirà definitivamente dal settlement agreement siglato con la Uefa qualche anno fa e avranno maggiori margini di manovra per quanto riguarda gli investimenti. Inoltre la rosa andrà perfezionata viste le carenze che sono state evidenziate in questa stagione, in particolar modo a centrocampo, ma anche in attacco potrebbe esserci ...

Sport Mediaset ipotizza l'Inter di Conte : un 3-5-2 con Nainggolan - ma senza Icardi : La 32esima giornata di campionato vedrà l'Inter giocare fuori casa contro il Frosinone, squadra in forma dopo la vittoria a Firenze per 1 a 0 grazie al gol di Ciofani. Ma oltre al calcio giocato, i media Sportivi stanno dando molta rilevanza al calciomercato, con possibili trattative che potrebbero risultare davvero interessanti per i tifosi interisti: secondo la Gazzetta dello Sport infatti, è molto difficile la conferma di Spalletti per la ...

Sport Mediaset si sbilancia : ipotizzata la nuova Inter di Antonio Conte : In questi ultimi giorni si fanno sempre più fitte le voci che vogliono Antonio Conte sulla panchina dell'Inter la prossima estate. Il tecnico è fortemente voluto dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, con il quale ci sarebbe stato più di qualche contatto, tanto che alcune indiscrezioni hanno parlato addirittura di una bozza di accordo verbale per un contratto triennale ad oltre otto milioni di euro a stagione più bonus. La fumata bianca ...

Sport Mediaset – Niente squalifica per Ronaldo - la Uefa decide stabilisce solo una multa : La Juventus tira un sospiro di sollievo. La sentenza definitiva è attesa per il pomeriggio ma da indiscrezioni di Sport Mediaset Cristiano Ronaldo non sarebbe stato squalificato dalla commissione disciplinare della Uefa per il gestaccio rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid al termine del ritorno degli ottavi di Champions League. Pare che il portoghese dovrà pagare solo una multa. Se l’indiscrezione venisse confermata, sarebbe ...

Sportmediaset - Milan-Kessie - divorzio possibile : Premier o Cina : Mossa indispensabile, visto che il francese è sempre più importante nell'economia della squadra. Ma la cifra da versare nelle casse dei 'Blues' è comunque molto alta. E se i rossoneri dovessero ...