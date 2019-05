MARK CALTAGIRONE | MARCK PROFILO FAKE? Maria Monsè Non l' ho mai visto

Uomini e donne - Gianni Sperti e Pamela Prati - un terrificante sospetto "MARK CALTAGIRONE è lui" : Continua la saga targata Pamela Prati, questa volta ad attirare l'attenzione non è lei ma il presunto fidanzato Mark Caltagirone. Dopo l'ultima partecipazione pubblica a Live non è la D'Urso della soubrette non c'è più traccia ma è comparso un profilo Instagram, Marck Caltagirone, che sta attirando

“MARK CALTAGIRONE ha avuto un infarto” : la rivelazione in diretta a Storie Italiane : “Mark Caltagirone ha avuto un infarto”. È la rivelazione choc fatta in diretta a Storie Italiane da Federica Benincà, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” che ha raccontato nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rai 1 la sua esperienza con l’Aicos Management, l’agenzia guidata dalle due manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La Benincà ha raccontato in ...

MARK CALTAGIRONE sarebbe Gianni Sperti - il ballerino nega : 'Eviti di mettermi in mezzo' : Da pochissime ore è trapelata sul web una notizia che sta facendo molto discutere. Sul profilo social del tale Mark Caltagirone è apparsa una foto, che si è scoperta appartenere a Gianni Sperti. In seguito a tale scoop, molti telespettatori hanno incominciato a farsi moltissime domande. Tra queste, quella sicuramente più gettonata: Mark Caltagirone è, in realtà, Gianni Sperti? Il ballerino, dopo la diffusione di tale pettegolezzo, ha deciso di ...

MARK 'Marck' Caltagirone - profilo fake?/ Lascia Pamela Prati e finisce in ospedale... : Mark Caltagirone, Lascia Pamela Prati: l'annuncio arriva da un profilo Instagram misterioso. Solo un fake o è tutto vero?

"MARK CALTAGIRONE ha avuto un infarto" : Federica Benincà, ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', rivela un nuovo, inquientante retroscena a proposito del misterioso...

Gianni Sperti non è MARK CALTAGIRONE : "Foto rubata - non mettetemi in mezzo a questa pantomima" : Nelle ultime ore, un profilo (palesemente fake) di un certo Marck Caltagirone sta pubblicando, su un profilo Instagram (reso privato) alcuni messaggi che stanno indignando l'opinione pubblica. Forse, prevedendo gli scenari tragicomici del giallo sul matrimonio di Pamela Prati: l'addio tra i due futuri coniugi (con tanto di messaggio ufficiale) e un ricovero in ospedale (per eccesso di stress ed esposizione mediatica). ...

Pamela Prati - l'ex amica Federica Benincà a Storie Italiane : «Ho le prove del castello di bugie su MARK Caltagirone» : Il Prati-gate si arricchisce di nuovi elementi. A Storie Italiane parla Federica Benincà, influencer e ormai ex amica di Pamela Prati e delle agenti Eliana Michelazzo e Pamela...

L'annuncio di MARK CALTAGIRONE : "Io e Pamela Prati ci siamo lasciati" : Eleonora Daniele, nel talk show Storie Italiane di Rai 1, annuncia la fine della storia tra l'imprenditore e la showgirl sarda. Ma qualcosa (come sempre) non torna.

Federica Benincà di Uomini e Donne rivela : 'MARK CALTAGIRONE non esiste - oggi ho paura' : Dopo Emanuele Trimarchi, Sara Varone, Manuela Arcuri, Alfonso Signorini e Georgette Polizzi, un altro personaggio famoso ha deciso di dire la sua sul caso di cui parla tutta l'Italia da mesi: le nozze di Pamela Prati. Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer, ha rilasciato un'intervista molto dettagliata a Spy sul rapporto di lavoro e d'amicizia che ha avuto con le proprietarie della Aicos Management. La ragazza ...

MATRIMONIO PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE/ Rosa Perrotta 'hanno preso in giro tutti' : MATRIMONIO PAMELA PRATI e MARK CALTAgiroNE, la soap opera prosegue. Dopo Michelle Hunziker, parla Rosa Perrotta: 'hanno preso in giro tutti'.

“Io e Pamela Prati ci siamo lasciati” : il presunto MARK CALTAGIRONE esce allo scoperto e fa questo annuncio : “Io e Pamela Prati con comune accordo abbiamo deciso di dare fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto chiarirò tutto nelle sedi opportune”. È il messaggio comparso a sorpresa sul profilo Instagram del presunto Mark Caltagirone: l’account è privato e non c’è certezza che appartenga al “vero” imprenditore 52enne indicato come fidanzato dell’ex star del ...

Maria Monsè e l'evento con MARK CALTAGIRONE : spunta articolo scritto prima dello scandalo : In queste ore non si sta facendo altro che parlare di una notizia che Barbara D'Urso definirebbe 'choc'. Una delle sue più amate opinioniste, Maria Monsè, nel luglio 2018 ha pubblicato un articolo in cui ha annunciato di aver partecipato ad un evento con il fantomatico Mark Caltagirone. All'evento, come si legge nell'articolo, c'erano anche dei volti provenienti dalle precedenti edizioni del Grande Fratello. Una testimonianza, risalente a molto ...

Ines Trocchia a Pomeriggio 5/ 'MARK Caltagirone? Non difende la Prati - non esiste' : Ines Trocchia, ospite a Pomeriggio 5, dice la sua su Mark Caltagirone e Pamela Prati. 'difenderla? Come fa a farlo se non esiste?'

Pamela Prati e MARK CALTAGIRONE si sono lasciati? L'annuncio apparso su Instagram che ha generato il dubbio : «Tutto finito tra me e Pamela Prati». sono queste le poche parole con cui il presunto Mark Caltagirone avrebbe messo fine alla storia d'amore con la showgirl. Il misterioso ex...