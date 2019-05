Mara Venier | Domenica In | il futuro del programma | il gossip

Domenica In - ospiti 19 maggio : Mara Venier invita Alessia Marcuzzi : ospiti Domenica In, penultima puntata: Alessia Marcuzzi nel salotto di Mara Venier Settimana ‘movimentata’ quella che sta per concludersi, per quanto riguarda gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, è il caso di dirlo. In rete negli ultimi giorni si è molto parlato, infatti, dell’ospitata saltata di Maria De Filippi che, a quanto pare, non potrà ricambiare il favore fattole dall’amica e collega sabato sera, andando ...

Domenica In - stop all'ospitata di Maria De Filippi da Mara Venier : la conferma che scuote la Rai : Dopo le indiscrezioni, su Dagospia la sostanziale conferma: bloccata l'ospitata di Maria De Filippi a Domenica In di Mara Venier, ospitata prevista per la prossima Domenica, 19 maggio, in diretta su Rai 1. L'accordo tra la De Filippi e la Venier era stato stretto su Canale 5, nello studio di Amici,

Striscia la Notizia svela la disastrosa gaffe di Mara Venier a Domenica In : entra Cannavacciuolo - e... : Ops, Mara Venier. La gaffe della mitica conduttrice di Domenica In viene riproposta da una sempre attenta Striscia la Notizia. Siamo all'edizione del tg satirico di Canale 5 di lunedì 13 maggio, dove viene riproposto un momento della scorsa puntata di Domenica In, in onda su Rai 1. Zia Mara chiama a

Domenica In - l'invito di Mara Venier a Maria De Filippi scatena il caos in Rai : qualcuno di molto potente... : Nel corso della puntata di Amici di sabato scorso, il talent-show di Canale 5, l'ospite d'onore di Maria De Filippi era Mara Venier, la mattatrice di Domenica In e volto di punta Rai, in un peculiare intreccio tra Viale Mazzini e Mediaset. E durante la puntata, le due conduttrici hanno siglato - anz

BOOM! Ferro e fuoco a Rai 1 per l’ospitata di Maria De Filippi da Mara Venier : Maria De Filippi e Mara Venier ad Amici Avete presente il ‘patto’ siglato sabato sera, in diretta, tra Mara Venier e Maria De Filippi affinchè quest’ultima prendesse parte a Domenica In il prossimo 19 maggio? Bene. Pare che l’accordo stretto sul palco di Amici non abbia incontrato il favore di ‘qualcuno’ che in Rai starebbe facendo Ferro e fuoco per impedire la reunion tra la primadonna di Canale 5 e quella ...

“Pamela Prati ha preso più di 3mila euro per l’intervista con Mara Venier a Domenica In” e di quel video non c’è più traccia : “Poco più di 3mila euro“: è quanto ha preso Pamela Prati per partecipare alla puntata di Domenica In del 31 marzo scorso, quella in cui raccontò commossa a Mara Venier di aver già celebrato le nozze civili con l’ormai fantomatico fidanzato Mark Caltagirone, come fa sapere la Rai in una nota di risposta all’interrogazione parlamentare presentata dal deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi. “In merito ...

Mara Venier - ospite di Amici - mentre cammina le cadono i pantaloni su Instagram : Mara Venier, volto noto della televisione italiana e in particolare della Rai, è stata soggetto di un siparietto divertente sul suo profilo Instagram. La conduttrice, mentre passeggiava per i corridoi di Mediaset (ospite di Maria de Filippi), portava dei pantaloni larghi che le sono calati lasciandola letteralmente in mutande. Mara Venier, invitata dalla De Filippi, protagonista di una scenetta divertente Mara Venier è da sempre molto attiva sui ...

Alla Domenica In di Mara Venier basta Mara Venier : ecco perché : “Domenica In è morta“. Un anno fa questa frase veniva pronunciata con insistenza nei corridoi di Viale Mazzini e spopolava su giornali e siti tv dopo il flop delle sorelle Parodi. “Domenica In è risorta“. Ora ripetono tutti all’unisono non consapevoli che era il modo in cui volevano farla a non funzionare. “basta poco che ce vo’“, per dirla Alla Giobbe Covatta. perché, a volte, è più semplice di ...

Domenica In - Mara Venier rimane in mutande prima della diretta : la scena in un video su Instagram : “La dieta funziona“. Mara Venier scherza così sulla gaffe che le è capitata ieri prima della diretta di Domenica In. La conduttrice stava infatti camminando nei corridoi degli studi Rai assieme ad alcuni suoi collaboratori quando all’improvviso è rimasta letteralmente in mutande. La scena è stata immortalata in questo video che la stessa Mara ha pubblicato sul suo profilo Instagram: la si vede camminare di spalle, mentre parla ...

Domenica In - Giuseppe Zeno scatena l'ormone di Mara Venier : "Ma quanto sei fico?". E lui... : Tra gli ospiti della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 Domenica 12 maggio, anche l'attore Giuseppe Zeno, protagonista della celebre fiction Mentre ero via. Zeno, intervistato da Mara Venier, si è raccontato a ruota libera, parlando del matrimonio con Margareth Madè, del momento in cui la conob

Amici - gaffe di Mara Venier : "Lo sento dietro - non lo vedo". Maria De Filippi ci resta secca : Sabato sera, nello studio di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in veste di ospite c'era Mara Venier, volto di punta della Rai. Zia Mara e Gerry Scotti hanno intrattenuto il pubblico in studio e a casa. Ma non solo. La conduttrice di Domenica In, infatti, suo malgrado è st

Domenica In - Mara Venier ridicolizza la sua ospite : "Ma metterti una bella maglietta no?" : Una come sempre incontenibile Mara Venier. Siamo nello studio di Domenica In, il programma campionissimo di ascolti in onda Rai 1, rigorosamente in diretta e rigorosamente la Domenica pomeriggio. Il tema è quello della chirurgia estetica, dei ritocchini, del bisturi insomma. E un'ospite in studio ra

Domenica In - Mara Venier conquista la De Filippi e fa una proposta ad Arisa : Mara Venier si conferma la regina della Domenica pomeriggio anche durante la puntata del 12 maggio, Festa della Mamma, che, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere una delle ultime per lei. Infatti, la conduttrice, in queste ultime domeniche, ha più volte ringraziato la Rai e i telespettatori, ricordando che il 26 maggio il programma terminerà. E, con una frase un po’ sibillina, ha lasciato intendere che forse non ci sarà lei a tenerci ...

Brava Mara Venier! Hai vinto - ma hai distrutto la tua Domenica In : Vincere, abdicando, si può.Che Mara Venier sia riuscita a resuscitare in tempi record Domenica In, costringendo (non è proprio così, ma la percezione in tv spesso conta più della realtà) Barbara d'Urso ad abbandonare il campo di battaglia a stagione in corso, è innegabile. Ma lo è altrettanto che abbia compiuto tale miracolo rinunciando in toto alle sue idee di televisione. prosegui la letturaBrava Mara Venier! Hai vinto, ma hai distrutto ...