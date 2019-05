Tennis | Stefanos Tsitispas | “In finale non ho avuto chance contro Djokovic Al Roland

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Un 3/6 4/6 che risulta meno amaro di quanto si potrebbe pensare perTsitsipas. Ilta greco, infatti, cede nelladell’ATP Masters 1000 di Madrid al cospetto di Novakma, nel complesso, il 20enne ateniese non può certo definirsi triste per quanto compiuto nella settimana sulla terra rossa spagnola, con qualche attenuante per quanto visto nell’ultimo atto di ieri. “Novak ha ampiamente meritato la vittoria, ha disputato unadavvero incredibile – le sue parole al temine del match, riportate daWorldItalia.com – Dal mio punto di vista penso che non avrei potuto fare molto di più. Fisicamente non ero pronto, le gambe non rispondevano nel modo giusto, sentivo fatica e dolore in tutte le parti del mio corpo. Ad ogni modo ho persoil migliore giocatore visto in questa settimana”. Il piano tattico del numero ...

