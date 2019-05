Qui non sei benvenuto | i pompieri rimuovono lo striscione anti-Salvini

Clima - Australia : gli indigeni delle isole denunciano il governo per non aver ridotto l’inQuinamento : Lo Stretto di Torres, che separa a nord il continente dalla Nuova Guinea è stato scenario della prima vertenza sul cambiamento Climatico contro il governo Australiano per violazione dei diritti umani. La denuncia presentata oggi alla Commissione ONU per i Diritti Umani, cita l’inazione del governo Australiano sul cambiamento Climatico. Questa denuncia, è stata presentata dallo studio legale no-profit ClientEarth, e rappresenta i 4500 ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 maggio 2019 : L’ultima puntata di Mentre Ero Via conQuista il Trend Topic - Piazza Pulita più social di Dritto e Rovescio - non delude la Carrà : social Auditel 9 maggio 2019: la Rai conquista il Trend Topic, Piazza Pulita meglio di Dritto e Rovescio Il 9 maggio ha segnato la fine della fiction italiana “Mentre Ero Via” che oltre agli ottimi Ascolti tv ha avuto anche numerose interazioni nel Trend Topic italiano di Twitter. L’ultima ...

“Torri gemelle vuote - la gravità non esiste”. Terrapiattisti a Palermo - ma sono più i curiosi che i relatori : “Qui per ridere” : Uno striscione bianco appeso al muro: “La terra è piatta“. Un piccolo gruppo di relatori, qualche curioso e tanti, tanti giornalisti, operatori tv e fotografi. Alla fine il convegno dei Terrapiattisti organizzato all’hotel Garibaldi Palermo si è risolto così, con 4 o 5 seguaci impegnati a spiegare le loro particolari teorie sulla terra, sulla storia, sulla religione e perfino sulla letteratura (“Shakespeare non è mai ...

Pamela Prati - scontro choc con Silvia Toffanin. La conduttrice : “Se n’è andata?! Non ci credo. Qui siamo degenerando” : “È tutta una barzelletta che non fa neanche più ridere”. Silvia Toffanin, quando Pamela Prati esce dallo studio e non torna più, sbotta con queste parole. Dallo studio, un applauso. Quello dell’11 maggio tra la conduttrice di Verissimo e la showgirl di ieri è stato un incontro che ha superato le anticipazioni e farà discutere parecchio. La Prati ha parlato ancora una volta del matrimonio annullato con il fantomatico Marco ...

Ballando con le Stelle 2019 - Todaro furioso ma Selvaggia non risparmia la De Girolamo : «Qui i voti li devi prendere davvero - non ci sono le liste bloccate. Il popolo non ti ha mai votato» : Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro Alta tensione a Ballando con le Stelle 2019 tra Raimondo Todaro e la giuria del talent show condotto da Milly Carlucci. L’insegnante di ballo, già dalla scorsa settimana, ha infatti sottolineato come la “compagna” Nunzia De Girolamo, dal suo punto di vista, venga continuamente penalizzata – con dei voti più bassi rispetto a quanto meriterebbero le sue performance – per cose che ...

Mare Jonio - la procura di Agrigento : “L’eQuipaggio non è indagato” : L'equipaggio della Mare Jonio, l'imbarcazione del progetto Mediterranea che ieri ha soccorso 30 persone in Mare, poi fatte sbarcare a Lampedusa, non è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A farlo sapere è la stessa procura di Agrigento, smentendo quanto inizialmente trapelato ieri sera dopo la notifica del sequestro.Continua a leggere

Vitalizi Trentino-Alto Adige - la Consulta : “Taglio previsto da legge legittimo”. M5s : “Privilegi e non diritti acQuisiti” : I tagli ai Vitalizi dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige decisi nel 2014 non erano incostituzionali. Lo ha stabilito la Consulta che ha esaminato i quesiti posti dal giudice civile di Trento Massimo Morandi e riguardanti la norma che aveva cercato di ridurre gli effetti a favore della casta politica di una precedente legge regionale del 2012. La causa riguardava gli effetti “retroattivi, permanenti ed irreversibili” che vietavano il ...

Gp Spagna : Binotto - non è decisivo Qui : Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ai microfoni di Sky Sport, dopo le libere a Barcellona "Stiamo inseguendo, la Mercedes, ndr., ma c'è poca differenza, l'importante è capire come ...

Cinisi - "Siete al governo coi fascisti - Qui non potete stare". 5 stelle cacciati dal corteo per Peppino Impastato : Quello che sta succedendo in questi giorni in Italia dimostra come il livello di corruzione e di coinvolgimento della malavita organizzata in pezzi interi dell'economia reale sia un tema aperto e non ...

"I negri non si siedono Qui" : bimbo bullizzato sullo scuolabus : Secondo la versione della madre ad aggredirlo (e picchiarlo) sarebbero state due ragazzine più grandi, che però smentiscono...