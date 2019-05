Siri revocato | dalla flat tax al salario minimo | Lega e M5S già divisi sulle priorità

Consiglio dei Ministri - revocato l'incarico al sottosegretario Siri : ... soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta, puntualizzando "io non voglio accusare questa o quella forza politica", come "un appello all'unità: alziamo un muro contro la ...

L'incarico a Siri è stato revocato : L'incarico ad Armando Siri è stato revocato . Durante il Consiglio dei Ministri è stato deciso di inoltrare al Quirinale la richiesta di revoca del mandato di sottosegretario ai Trasporti perché l'atto formale spetta al presidente della Repubblica. L'incarico , ha detto Luigi Di Maio, non è stato revocato perché Siri a sia colpevole, ma perché quando si parla di corruzione e o di mafia la politica deve agire immediatamente. Nel Consiglio ...

Siri revocato - nessun voto in Cdm. Lega : ora basta con i no e i litigi : Oggi in Consiglio dei ministri il premier Giuseppe Conte proporrà la revoca del sottosegretario Armando Siri. È iniziata a Palazzo Chigi alle 10.30 circa la riunione del Consiglio dei...