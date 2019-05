Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 08 | 10

romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2019)dailynews radiogiornale sabato 4 maggio Buongiorno da Francesco Vitale il caso di continua a scuotere la maggioranza con il vicepremier Di Maio che durante un comizio a Casoria ribadisce la sua posizione mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento una poltrona dice un caso che si poteva risolvere in due minuti al prossimo Consiglio dei Ministri 5 Stelle voteranno per la decadenza del sottosegretario leghista indagato per corruzione mentre il carroccio insiste Siri non si rimette nella lega nessuno lo molla Di Maio parla anche di flat Tax lo voglio fare ma non per i ricchi ma escludo una caduta del governo di Battista se c’è la crisi dopo le europee Mi ricambio e all’ipotesi di una caduta del governo giallo-verde allude anche il segretario del PD Nicola Zingaretti PD di Sky Tg24 Io penso che quando si arriverà la crisi bisognerà arrivare al voto solo gli ...

